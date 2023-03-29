Türk iş insanları Berlin’de iftarda buluştu

UYAR'DAN ANLAMLI TEŞEKKÜR

İftar öncesi bir konuşma yapan Uyar, katılımlarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, STK başkanları ve iş insanlarına teşekkür etti.

Uyar; "Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan ayında bu tür birlik ve beraberliklerimizi pekiştirmek ve dostluklarımızı güçlendirmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.