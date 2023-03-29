Türk iş insanları Berlin’de iftarda buluştu

NETU Berlin İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Mücahit Uyar, her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeğinin bu yılda birlik ve beraberliğin sağlanmasına vesile olduğunu ifade etti.
UYAR'DAN ANLAMLI TEŞEKKÜR
İftar öncesi bir konuşma yapan Uyar, katılımlarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, STK başkanları ve iş insanlarına teşekkür etti.
Uyar; "Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan ayında bu tür birlik ve beraberliklerimizi pekiştirmek ve dostluklarımızı güçlendirmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.
YOZGATLI İŞ İNSANLARI DİKKAT ÇEKİYOR
İftar yemeğine, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök, YOSİAD Almanya Temsilcisi NETU 2'nci Başkanı Mücahit Uyar, TDU Derneği Başkanı hemşehrimiz Remzi Kaplan ve BYD Berlin Yozgatlılar Derneği 2'nci Başkanı Mustafa Köse, BYD Berlin Yozgatlılar Derneği Genel Sekreteri Emre Tuncer, Berlin Alperen Ocakları Başkanı Salih Tuncer, BYD Berlin Yozgatlılar Derneği Başkanı Mustafa Korkmaz ve BYD Berlin Yozgatlılar Derneği/Netu Berlin Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Uçar katıldı.
İş insanları, STK temsilcileri ve Türkiye Cumhuriyeti devlet görevlilerinin katıldığı iftar buluşmasını günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.