Türk limanlarında Cumhuriyet tarihi rekoru! Elleçlenen yük 553 milyon tonu aştı

Türkiye deniz taşımacılığında tarihi bir eşiği geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 553 milyon 268 bin 303 tona yükseldiğini ve bu rakamla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.
REKOR SEKTÖRDEKİ BÜYÜMENİN SOMUT GÖSTERGESİ
Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırmaya yönelik çalışmaların sonuç verdiğini vurguladı. Deniz taşımacılığının dış ticaretin bel kemiğini oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, elde edilen rekorun sektördeki büyümenin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.
Verilere göre, 2025 yılında Türkiye limanlarından yurt dışı limanlarına gönderilen yük miktarı yüzde 0,4 artışla 142 milyon 784 bin ton olurken, yurt dışından Türkiye limanlarına gelen yük miktarı ise yüzde 5,6 yükselerek 271 milyon 632 bin tona ulaştı. Böylece deniz yoluyla yapılan toplam dış ticaret taşımaları yüzde 3,8 artarak 414 milyon 416 bin ton seviyesine çıktı.
Bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesi 89 milyon 507 bin ton ile Aliağa'da gerçekleşti. Aliağa'yı 83 milyon 939 bin ton ile Kocaeli, 70 milyon 905 bin ton ile İskenderun izledi. Aynı dönemde deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları 69 milyon 157 bin ton olurken, kabotajda taşınan yük miktarı da 69 milyon 678 bin ton olarak kayıtlara geçti.
DÖKME YÜKLER ÖNE ÇIKTI
2025'te limanlarda en fazla elleçlenen yük grubu sıvı dökme yükler oldu. Sıvı dökme yükler yüzde 4,6 artışla 169 milyon 714 bin tona ulaşırken, katı dökme yüklerdeki artış yüzde 5,7 ile 160 milyon 938 bin ton olarak gerçekleşti. Konteynerle taşınan yük miktarı yüzde 0,7 artarak 144 milyon 339 bin ton seviyesine çıktı. Genel kargo yükleri yüzde 6 artışla 65 milyon 847 bin ton olurken, Ro-Ro taşımaları da yüzde 4,7 artarak 12 milyon 425 bin ton olarak kaydedildi.
Elleçleme artışında öne çıkan yük cinsleri arasında taş kömürü, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başı çekti. Taş kömüründe 4,35 milyon tonluk artış yaşanırken, ham petrol 3,15 milyon ton, LNG ise 3,08 milyon ton artış gösterdi.
DIŞ TİCARETTE İTALYA VE RUSYA İLK SIRADA
2025 yılında Türkiye limanlarından deniz yoluyla en fazla yük gönderilen ülke 17 milyon 276 bin ton ile İtalya oldu. İtalya'yı 13 milyon 518 bin ton ile ABD, 10 milyon 869 bin ton ile Mısır takip etti. Türkiye'ye deniz yoluyla en fazla yük gelen ülke ise 101 milyon 562 bin ton ile Rusya olarak kayıtlara geçti. Rusya'yı ABD ve Mısır izledi.
Konteyner taşımacılığında da yükseliş sürdü. 2025'te elleçlenen konteyner miktarı yüzde 3,5 artarak 14 milyon TEU'ya ulaştı. En fazla konteyner elleçlemesi 3 milyon 428 bin TEU ile Ambarlı'da gerçekleşirken, Kocaeli ve Tekirdağ limanları da üst sıralarda yer aldı.
Bakan Uraloğlu, denizcilik sektöründe 2026 yılında da yeni rekorların hedeflendiğini belirterek, "Gemi insanı istihdamını önceleyen, emniyetten taviz vermeyen politikalarımızla dünya deniz ticaretinden aldığımız payı daha da artırmayı ve ülke refahına katkıyı güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.