Türk limanlarında Cumhuriyet tarihi rekoru! Elleçlenen yük 553 milyon tonu aştı

DÖKME YÜKLER ÖNE ÇIKTI

2025'te limanlarda en fazla elleçlenen yük grubu sıvı dökme yükler oldu. Sıvı dökme yükler yüzde 4,6 artışla 169 milyon 714 bin tona ulaşırken, katı dökme yüklerdeki artış yüzde 5,7 ile 160 milyon 938 bin ton olarak gerçekleşti. Konteynerle taşınan yük miktarı yüzde 0,7 artarak 144 milyon 339 bin ton seviyesine çıktı. Genel kargo yükleri yüzde 6 artışla 65 milyon 847 bin ton olurken, Ro-Ro taşımaları da yüzde 4,7 artarak 12 milyon 425 bin ton olarak kaydedildi.

Elleçleme artışında öne çıkan yük cinsleri arasında taş kömürü, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başı çekti. Taş kömüründe 4,35 milyon tonluk artış yaşanırken, ham petrol 3,15 milyon ton, LNG ise 3,08 milyon ton artış gösterdi.

DIŞ TİCARETTE İTALYA VE RUSYA İLK SIRADA

2025 yılında Türkiye limanlarından deniz yoluyla en fazla yük gönderilen ülke 17 milyon 276 bin ton ile İtalya oldu. İtalya'yı 13 milyon 518 bin ton ile ABD, 10 milyon 869 bin ton ile Mısır takip etti. Türkiye'ye deniz yoluyla en fazla yük gelen ülke ise 101 milyon 562 bin ton ile Rusya olarak kayıtlara geçti. Rusya'yı ABD ve Mısır izledi.

Konteyner taşımacılığında da yükseliş sürdü. 2025'te elleçlenen konteyner miktarı yüzde 3,5 artarak 14 milyon TEU'ya ulaştı. En fazla konteyner elleçlemesi 3 milyon 428 bin TEU ile Ambarlı'da gerçekleşirken, Kocaeli ve Tekirdağ limanları da üst sıralarda yer aldı.

Bakan Uraloğlu, denizcilik sektöründe 2026 yılında da yeni rekorların hedeflendiğini belirterek, "Gemi insanı istihdamını önceleyen, emniyetten taviz vermeyen politikalarımızla dünya deniz ticaretinden aldığımız payı daha da artırmayı ve ülke refahına katkıyı güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.