Giriş Tarihi: 19.02.2026 10:21

Türk Lirası, Goldman Sachs’ın yatırım sepetinde yer aldı

Goldman Sachs, Türk Lirası da dahil olmak üzere bazı gelişen piyasa para birimlerine alım önerisi sundu. Kurumun stratejisti Victor Engel, TL, Nijerya Nairası, Gana Sedisi ve Kazakistan Tengesi’nden oluşan eşit ağırlıklı bir sepetin ABD doları karşısında uzun pozisyonla takip edilmesini tavsiye etti.

Önerilen işlem için toplam getiri hedefi %7,5 olarak belirlenirken, geri çekilmede zarar kes seviyesi %3,5 olarak öngörüldü. Ayrıca, 12 aylık nominal carry getirisi yaklaşık %14 civarında tahmin edildi.

Engel notunda, makroekonomik göstergelerin iyileştiğini ve uluslararası rezervlerin tarihi seviyelere ulaştığını belirterek bunun döviz getirilerini desteklediğini vurguladı.

Gelişen piyasalarda dezenflasyon sürecinin yerel faiz oranlarını desteklediğini ifade eden Engel, bu durumun yerel politika kaynaklı dalgalanmalarla birlikte değerlendirildiğinde, gelişen piyasa kurlarını küresel oynaklığa karşı emsallerine kıyasla daha izole hâle getirdiğini savundu.

Stratejist, döviz pozisyonlarıyla ilgili temel riskin, likiditesi düşük piyasalar üzerindeki yoğunlaşmış pozisyonlardan kaynaklandığını ve olumsuz bir şok durumunda bu pozisyonların hızla tersine dönebileceğini de hatırlattı.

