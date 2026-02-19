Türk Lirası, Goldman Sachs’ın yatırım sepetinde yer aldı

Önerilen işlem için toplam getiri hedefi %7,5 olarak belirlenirken, geri çekilmede zarar kes seviyesi %3,5 olarak öngörüldü. Ayrıca, 12 aylık nominal carry getirisi yaklaşık %14 civarında tahmin edildi.

Engel notunda, makroekonomik göstergelerin iyileştiğini ve uluslararası rezervlerin tarihi seviyelere ulaştığını belirterek bunun döviz getirilerini desteklediğini vurguladı.

Gelişen piyasalarda dezenflasyon sürecinin yerel faiz oranlarını desteklediğini ifade eden Engel, bu durumun yerel politika kaynaklı dalgalanmalarla birlikte değerlendirildiğinde, gelişen piyasa kurlarını küresel oynaklığa karşı emsallerine kıyasla daha izole hâle getirdiğini savundu.

Stratejist, döviz pozisyonlarıyla ilgili temel riskin, likiditesi düşük piyasalar üzerindeki yoğunlaşmış pozisyonlardan kaynaklandığını ve olumsuz bir şok durumunda bu pozisyonların hızla tersine dönebileceğini de hatırlattı.