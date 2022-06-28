Türk Lirası kredi çekip döviz aldılar





BANKALARA TALİMAT VERİLDİ

BDDK tarafından dün yapılan açıklamada, daha önce bankalara, kredilerin amacına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi için azami özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verildiği anımsatıldı. Bazı şirketlerin, döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları aktarılan açıklamada, "Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.



ŞİRKETLER 8.7 MİLYAR $ ALDI

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının ardından 23 Aralık 2021'de 98.1 milyar dolar olan şirketlerin döviz hesaplarının büyüklüğü, 4 Mart'ta 77.4 milyar dolara geriledi. Bu süreçte 20.7 milyar dolar satan şirketler, 4 Mart- 22 Haziran arasında 8.7 milyar dolar aldı. 4 Mart'tan bu yana TL ticari krediler ise 600 milyar TL arttı. Reel sektörün döviz açık pozisyonu da bu yılın mart sonu itibarıyla 114.1 milyar dolarla 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Şirketlerin kısa vadeli döviz fazlası ise 56.6 milyar dolara ulaştı.