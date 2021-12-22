Türk lirasına yoğun ilgi: 38 yılın en büyük yükselişi

TL İÇİN KÖTÜ GÜNLER BİTTİ

BAŞKAN Erdoğan'ın TL mevduatlarına döviz kurlarındaki yükselişe endeksli getiriye ilişkin açıklaması sonrası TL'de yaşanan değer artışı uluslararası finans ve medya kuruluşlarının da ilgisini çekti. ABD merkezli Bloomberg, "Hükümetin yeni önlemleri, yatırımcıların dolar talebini azaltmayı ve ülkenin para birimi için üç aylık kargaşaya son vermeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verdi. Bank of Singapore yöneticisi Todd Schubert, "Program TL mevduat sahiplerinin güvenini geri kazanabilirse, şimdilik lira için en kötünün bittiğinin sinyalini verebilir" dedi.

YATIRIMCIYA KORUMA KALKANI

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı paketin ana fikrinin tasarruf sahibini döviz artış riskinden korumak olduğunun altını çizerek, "Vadeli TL mevduat hesabında faiz garanti, kur artışı TL faizinin üzerinde gerçekleşirse de getirinin üzerine aradaki fark ödeniyor. Eğer, döviz kuru TL mevduat faizinden daha fazla yükselirse normal mevduat getirisinden daha yüksek getiri elde edilecek. Aradaki fark da TL cinsinden mudilere ödenecek. Yatırımcı döviz riskine karşılık, TL getirisini garanti altına alan ve piyasa faiz oranlarının üzerinde kazanç elde edilecek bir şekilde kalkan içine alınacak. TL'nin cazibesi artar" diye konuştu.



DOLAR ÇAKILDI VİOP'TA IŞLER KARIŞTI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolarda yaşanan sert düşüş Vadeli işlemler ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) olağanüstü fiyat hareketlerine neden oldu. Pazartesi günü TL'ye karşı pozisyon alan pek çok kontratın battığına dikkat çekilirken, Borsa İstanbul yönetimi de seans açılışı öncesi tedbirler aldı. Borsa İstanbul, VİOP'ta işlem gören dolar/TL, euro/TL, Rus Rublesi/TL ve Çin yuanı/TL vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 üst fiyat limiti oranını dün için yüzde 80'e çıkardı. VİOP'te dün birçok sözleşme taban fiyattan işlem gördü.