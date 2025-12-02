Türk Lirası’nda carry trade fırsatı! Citi dolara karşı uyardı

Avrupalı varlık yöneticisi Amundi'nin ardından Türk Lirası için carry trade önerisi Citi Group'tan geldi. Gelişmekte olan piyasa yatırımcılarına doların yeniden güçlenme ihtimaline karşı pozisyon almalarını tavsiye eden İngiliz bankacılık devi, Türk Lirası'nda uzun vadeli fırsata dikkat çekti.

DOLAR DİNAMİKLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Citi Group stratejisti Luis Costa ve ekibinin hazırladığı raporda dolar zayıflığını destekleyen eğilimlerin değişmeye başladığı, yapay zekâdaki yükseliş ve ABD tarifelerine rağmen küresel ticarette çöküşe dair güçlü kanıtların bulunmamasının dolar dinamiklerini yeniden şekillendirdiği vurgulandı.

Citi, Fed'in 2026'da faiz indirimleriyle doların zayıflayacağını savunan Morgan Stanley, Bank of America ve Goldman Sachs'ın aksine dolarda direncin süreceğine işaret etti.