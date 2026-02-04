Türk Lirası’ndan yeni yılda güçlü başlangıç! Döviz kurlarına karşı değeri reel olarak yükseldi

DÜNYA TÜFE SEPETİ VE NOMİNAL KUR BASKI OLUŞTURDU

Değerlendirmede ayrıca, Türkiye TÜFE'sinin endeks artışına katkı sağladığı, buna karşın Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepeti'ndeki değişimlerin endeksi aşağı yönlü etkilediği vurgulandı.

Bu tablo, reel efektif döviz kuru üzerindeki ana belirleyicinin iç enflasyon dinamikleri olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU (REK) NEDİR?

Reel efektif döviz kuru (REK), Türk lirasının ticaret yapılan ülkelerin para birimleri karşısındaki ortalama değerini, enflasyon farklarını da hesaba katarak gösteren bir göstergedir.

REK'in yükselmesi, Türk lirasının reel olarak değer kazandığını, düşmesi ise Türk lirasının reel olarak değer kaybettiğini gösterir.