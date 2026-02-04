Türk Lirası’ndan yeni yılda güçlü başlangıç! Döviz kurlarına karşı değeri reel olarak yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Gelişmeleri" bültenini yayımladı. Çalışmada, reel efektif döviz kuru hesaplamasında kullanılan baz yılının güncellendiği duyuruldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) TÜFE hesaplamasında yaptığı baz yılı değişikliği doğrultusunda, REK hesaplamasına ilişkin baz yılının 2025=100 olarak güncellendiği bildirildi.
TÜFE BAZLI REK ENDEKSİ OCAKTA 102,17'YE YÜKSELDİ
2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocak ayında bir önceki aya göre 3,16 puan artarak 102,17 seviyesine çıktı. Endeks, bir önceki ay olan 2025 Aralık'ta 99,01 düzeyinde bulunuyordu.
Bu artış, reel bazda Türk lirasındaki fiyat gelişmelerinin nominal kur hareketlerinin önüne geçtiğine işaret etti.
Yİ-ÜFE BAZLI ENDEKS 99,95 OLDU
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksi ise aynı dönemde 0,96 puan artışla 99,95 seviyesine yükseldi.
Ancak yıllık bazda bakıldığında, Türk lirasının reel değeri zayıfladı. Buna göre TL'nin değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla:
TÜFE bazında 2,57 puan,
Yİ-ÜFE bazında 3,88 puan azaldı.
TCMB: ARTIŞIN NEDENİ ENFLASYON-KUR DENGESİ
TCMB'nin değerlendirmesinde, REK endeksindeki artışın temel nedenine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kurdaki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanmıştır."
DOLAR VE EURO TL KARŞISINDA DEĞER KAZANDI
TCMB'nin analizine göre, TÜFE bazlı REK endeksini etkileyen bileşenler incelendiğinde:
Dolar, Türk lirası karşısında aylık ortalama yüzde 1,24,
Euro ise yüzde 1,44 oranında değer kazandı.
Aynı dönemde:
TÜFE yüzde 4,84,
Yİ-ÜFE yüzde 2,67 oranında arttı.
DÜNYA TÜFE SEPETİ VE NOMİNAL KUR BASKI OLUŞTURDU
Değerlendirmede ayrıca, Türkiye TÜFE'sinin endeks artışına katkı sağladığı, buna karşın Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepeti'ndeki değişimlerin endeksi aşağı yönlü etkilediği vurgulandı.
Bu tablo, reel efektif döviz kuru üzerindeki ana belirleyicinin iç enflasyon dinamikleri olmaya devam ettiğini ortaya koydu.
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU (REK) NEDİR?
Reel efektif döviz kuru (REK), Türk lirasının ticaret yapılan ülkelerin para birimleri karşısındaki ortalama değerini, enflasyon farklarını da hesaba katarak gösteren bir göstergedir.
REK'in yükselmesi, Türk lirasının reel olarak değer kazandığını, düşmesi ise Türk lirasının reel olarak değer kaybettiğini gösterir.