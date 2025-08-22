Türk müteahhitler dünya listesinde zirvede: 45 şirket ilk 250’de yer aldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Küresel pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü temsilcileri dünya liginde yine ön sıralardaki yerini aldı. Engineering News Record (ENR) dergisinin yayımladığı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi sonuçları, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tescilledi. 1874 yılından bu yana uluslararası inşaat sektörünün en saygın yayınlarından biri olan ENR dergisi, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarını uluslararası piyasalarda bir önceki yılda üstlendikleri proje büyüklükleri esas alınarak sıralıyor. 2024 yılı listesinde 43 Türk firması yer alırken, ⁠⁠2025 yılı listesinde Türk firma sayısı 45'e yükselmiş ve rekor bir başarıya imza atılmıştır. Firma sayısı itibarıyla, 76 firmayla birinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından, 45 firma ile Türkiye ikinci sırada bulunuyor" denildi.

İLK YÜZDE 8 TÜRK FİRMASI

2024 yılında 45 Türk müteahhitlik firmasının üstlendikleri uluslararası projelerin değerinin 20,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilerek, "Türk müteahhitlerinin, listede yer alan 250 firmanın toplam proje büyüklüğü içindeki payı yüzde 4,2 oldu. ⁠Uluslararası proje değerleri itibarıyla Türk müteahhitlik sektörü, Hollanda, İsveç ve Almanya'nın önünde dünya 9'uncusu oldu. Toplam proje büyüklüğü sıralamasında birinci sırada 127,4 milyar dolar ile Çin firmaları yer aldı. 2025 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmeyi başardı. Bunların 2'si ise ilk 50 firma arasında yer alarak uluslararası müteahhitlik sektöründe Türkiye'nin prestijini daha da güçlendirdi" ifadelerine yer verildi.

Küresel inşaat sektörünün, bölgesel çatışmalar, tedarik zinciri sorunları, enflasyon ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2024 verilerine göre; dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının toplam proje büyüklüğü, sadece yüzde 0,5 artışla 501,2 milyar dolara ulaşabildi. ⁠Siyasi belirsizlikler, artan işçilik ve arsa maliyetleri yatırımcıları çekimser hale getirirken, girdi maliyetlerindeki yükseliş sektör üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ENR dergisinin yayımladığı ENR 2025-En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi sonuçları da açıklandı. Listede bu yıl da 8 Türk teknik müşavirlik firması yer aldı. Firma sayısı itibarıyla, ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve Japonya'nın ardından Türkiye, geçen yıla göre bir sıra yükselerek (İspanya ile birlikte) 6'ncı sırada yer aldı. Türk müteahhitlik sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetleri, aradan geçen 50 yıldan fazla süre içerisinde, her geçen yıl ivmesini koruyarak daha ileriye gitmektedir. Bugün itibarıyla, dünyanın 137 ülkesinde 544,9 milyar doların üzerinde 12 bin 641 müteahhitlik projesi Türk şirketleri tarafından üstlenilmiştir. Ayrıca, 138 farklı ülkede yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde 3 bin 53 uluslararası teknik müşavirlik projesi üstlenilmiştir. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası pazarlarda gerek yeni projeler üstlenebilmesi gerek karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak, ilgili ülkeler nezdinde bakanlık olarak ticari diplomasinin her türlü enstrümanını kullandık ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Özellikle, Libya, Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere önemli pazarlarda ikili temaslar ve ticaret heyetleri marifetiyle sektörümüzü destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise Ukrayna ve Suriye'nin yeniden imarı sürecinde sektörümüzün aktif rol alması hususunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İlaveten, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerle ortak yürütülen İşbirliği Programları vasıtasıyla sektörümüze hem yeni pazarlara erişim hem de proje finansmanı imkanları sağlamaya gayret ediyoruz."