Türk müteahhitlerden Kuzey Makedonya’ya 2 milyar dolarlık katkı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Kuzey Makedonya'da bugüne kadar yaklaşık 2 milyar dolar değerinde proje üstlendiğini ve 45 projeyi başarıyla tamamladığını açıkladı. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin serbest ticaret anlaşması sayesinde son 25 yılda yaklaşık 10 kat artarak 1 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi ve kültürel bağların ekonomik iş birliğini de güçlendirdiğini belirtti.
Foruma Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ile DEİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.
TİCARET HACMİ 10 KAT ARTTI
Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın yaklaşık 25 yıl önce serbest ticaret anlaşması imzaladığını hatırlatan Bolat, bu anlaşmanın ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.
Bolat, "Bu anlaşma, yıllık ikili ticaret hacmimizin yaklaşık 100 milyon dolardan geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolara yükselmesinde son derece etkili olmuş, böylece ticaret hacmimiz neredeyse 10 kat artmıştır." ifadelerini kullandı.
TÜRK MÜTEAHHİTLERDEN 45 BAŞARILI PROJE
Türk müteahhitlik sektörünün Kuzey Makedonya'da önemli projelere imza attığını belirten Bolat, Türk firmalarının toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan projeler üstlendiğini söyledi.
Bolat, "Türk müteahhitlik firmaları Kuzey Makedonya'da toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolar olan projeler üstlendi ve ülke ekonomisinin altyapı ve üstyapısına katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 45 projeyi başarıyla tamamladı." dedi.
İki ülke arasındaki hava ulaşımının da güçlü ilişkilerin göstergesi olduğunu kaydeden Bolat, Türk Hava Yolları ile Makedon havayolu şirketleri arasındaki yoğun uçuş trafiğine dikkat çekti.
KUZEY MAKEDONYA'DA 4 BİN TÜRK ŞİRKETİ FAALİYET GÖSTERİYOR
Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımlarının son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirten Bolat, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ekonomiye ciddi katkı sunduğunu dile getirdi.
Bolat, "Tamamı Türk sermayeli ya da Türk ve Kuzey Makedonyalı girişimcilerin ortaklığıyla faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin Türk şirketi, hizmetler, bankacılık, turizm, sanayi ve madencilik sektörlerinde Kuzey Makedonya ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca binlerce Kuzey Makedonya vatandaşı, Türk yatırımcıların işletmelerinde istihdam edilmektedir." diye konuştu.
Bankacılık alanındaki Türk varlığına da değinen Bolat, "Bankacılık sektöründe ise Türkiye'nin güçlü kuruluşlarından biri olan Halkbank, Kuzey Makedonya'da 49 şubesi ve yaklaşık 800 Kuzey Makedonyalı çalışanıyla önemli bir konuma sahiptir." ifadelerini kullandı.
AB BÜYÜME PLANI KAPSAMINDA 750 MİLYON AVROLUK KAYNAK
Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği tarafından Batı Balkanlar için hazırlanan Büyüme Planı kapsamında önemli bir destek programından yararlanacağını açıklayan Bolat, ülkeye yaklaşık 750 milyon avroluk kaynak aktarılacağını bildirdi.
Bolat, "Bu çerçevede ülkeye kalkınma ve altyapı projeleri için yaklaşık 750 milyon avro kaynak sağlanacaktır. Türk müteahhitlik şirketleri olarak geçmişteki başarılı yatırımlar ve inşaat uygulamaları ışığında bu projelerin bir kısmını üstlenerek katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyacağız." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE DAHA ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR
Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın dış ticaret ortakları arasında yedinci sırada yer aldığını hatırlatan Bolat, bu konumun daha da yukarı taşınmasını hedeflediklerini söyledi.
Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilebileceğine işaret eden Bolat, e-ticaret ve hizmetler sektörü gibi yeni alanların anlaşmaya dahil edilmesinin yanı sıra tarım ürünlerinde tercihli ticaret düzenlemelerinin artırılması için önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ 22 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR"
Konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin güncel verileri de paylaşan Bolat, "Türkiye ekonomisi son 22 çeyrektir kesintisiz büyümektedir. Geçtiğimiz yıl sonunda gayrisafi yurt içi hasılamız 1,6 trilyon doların üzerine çıkmış, kişi başına düşen gelirimiz ise 18 bin dolara ulaşmıştır." dedi.
Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda bulunduğunu belirten Bolat, yıllık mal ticareti hacminin 396 milyar doları aştığını, hizmetler ticaretinin ise yaklaşık 180 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekledi.