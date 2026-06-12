Türk müteahhitlerden Kuzey Makedonya’ya 2 milyar dolarlık katkı

TÜRK MÜTEAHHİTLERDEN 45 BAŞARILI PROJE

Türk müteahhitlik sektörünün Kuzey Makedonya'da önemli projelere imza attığını belirten Bolat, Türk firmalarının toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan projeler üstlendiğini söyledi.

Bolat, "Türk müteahhitlik firmaları Kuzey Makedonya'da toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolar olan projeler üstlendi ve ülke ekonomisinin altyapı ve üstyapısına katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 45 projeyi başarıyla tamamladı." dedi.

İki ülke arasındaki hava ulaşımının da güçlü ilişkilerin göstergesi olduğunu kaydeden Bolat, Türk Hava Yolları ile Makedon havayolu şirketleri arasındaki yoğun uçuş trafiğine dikkat çekti.

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Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımlarının son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirten Bolat, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ekonomiye ciddi katkı sunduğunu dile getirdi.

Bolat, "Tamamı Türk sermayeli ya da Türk ve Kuzey Makedonyalı girişimcilerin ortaklığıyla faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin Türk şirketi, hizmetler, bankacılık, turizm, sanayi ve madencilik sektörlerinde Kuzey Makedonya ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca binlerce Kuzey Makedonya vatandaşı, Türk yatırımcıların işletmelerinde istihdam edilmektedir." diye konuştu.

Bankacılık alanındaki Türk varlığına da değinen Bolat, "Bankacılık sektöründe ise Türkiye'nin güçlü kuruluşlarından biri olan Halkbank, Kuzey Makedonya'da 49 şubesi ve yaklaşık 800 Kuzey Makedonyalı çalışanıyla önemli bir konuma sahiptir." ifadelerini kullandı.