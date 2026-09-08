Türk Reasürans 38.1 milyar TL aktife ulaştı

Türk Reasürans, 2026'nın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 38.1 milyar TL'ye, özsermayesini 12.9 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin aynı dönemde brüt prim üretimi 16.1 milyar TL, net dönem kârı ise 2.9 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılında kurulan Türk Reasürans'ın aktif büyüklüğü ilk yıl sonunda 156.7 milyon TL seviyesindeydi. Şirket böylece yaklaşık 7 yılda aktiflerini 240 katın üzerine çıkardı. Net yazılan primler bazında yaklaşık yüzde 64 konsolide pazar payına ulaşan Türk Reasürans, yerli reasürans kapasitesinin artırılmasında da önemli bir rol üstlendi. Şirketin kuruluşundan bu yana Türkiye'de tutulmasını sağladığı prim tutarı 70.7 milyar TL'ye ulaştı. Böylece sigorta şirketlerinin risklerini yurt dışındaki reasürörlere devretmesi nedeniyle oluşan döviz çıkışının bir bölümünün Türkiye'de kalması sağlandı. Türk Reasürans'ın faaliyetleri yurt içiyle sınırlı kalmadı. Şirket bugün 25 ülkede 51 sigorta şirketiyle çalışırken, teminat sağladığı riskler 85 ülkeye yayılmış durumda. Türk Reasürans aynı zamanda DASK'ın teknik işleticiliğini ve Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin operasyonlarını yürütüyor. Devlet Destekli Alacak Sigortası, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası gibi havuzların yönetiminde de görev alıyor. Katılım reasüransı alanında faaliyet gösteren Türk Katılım Reasürans'ın aktif büyüklüğü ise 4.35 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, 1 Temmuz 2026 itibarıyla yurt dışından katılım reasüransı işi kabul etmeye de başladı.

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