Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk savunma sanayisi gücünü global pazara taşıyor
Giriş Tarihi: 16.9.2023 13:28

Türk savunma sanayisi gücünü global pazara taşıyor

Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türk savunma sanayisinin bütün dünyada kabul gören fuar ve ortamlarda ürün satabilecek, kabiliyet sergileyebilecek yetkinliğe ulaştığını belirtti.

AA
Türk savunma sanayisi gücünü global pazara taşıyor

HAVELSAN, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve oldukça yoğun geçen IDEF'in ardından dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan, Avrupa'nın en büyük savunma fuarı DSEI'ya katılım sağladıklarını söyledi.

Fuara otonom sistemler alanındaki kara, hava, deniz ürünleri, komuta kontrol ve savaş yönetim sistemleri ve simülatör ürünleriyle katıldıklarını ifade eden Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fuarın önceki yıllara göre önemi şu; Türkiye'deki firmalar olarak artık dünya klasmanında, globalde ürün üretebilecek ve bunu böyle büyük fuarlarda sergileyecek bir kapasiteye ulaştığımızı gösteriyoruz. Müşteriler geliyor, bizim yapabilirlikle ilgili problemimiz olmadığını, güvenerek bizimle iş yapmak istediklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla sürekli iş yaptığımız ülkelerdeki heyetler ve çalışma partnerlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler neticesinde gerek devam eden işler gerek yeni fırsatlar üzerine odaklanarak yeni sözleşmelere kapı aralamaya çalışıyoruz.

Global dünya devi firmalar arasında Türk firmaları olarak bizlerin de ürünlerini sergiliyor olması geldiğimiz noktayı gösteriyor. Sadece IDEF'te değil, bütün dünyada kabul gören fuar ve ortamlarda da ürün satabilecek, kabiliyet sergileyebilecek bir duruma ulaştık Türk savunma sanayisi olarak. Gerçekten ülkemiz ve firmalarımız açısından memnuniyet, gurur verici."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk savunma sanayisi gücünü global pazara taşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA