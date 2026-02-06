Türk savunma sanayisi yatırımlarıyla deprem bölgesine katkı sağladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, devletin 6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrası yürüttüğü dünya çapında örnek inşa sürecinin bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin de bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan yatırımlarla bu büyük yürüyüşe omuz verdiğini ifade etti.

"BÖLGENİN KALKINMASINA OMUZ VERDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görgün, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek, "Geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin, dayanışmamızı güçlendirsin." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların dünya çapında örnek bir inşa süreci olduğuna dikkat çeken Görgün, savunma sanayisinin bu sürecin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

DEPREM BÖLGESİNDE SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMLARI

Görgün, savunma sanayisinin bölgedeki ekonomik ve teknolojik kalkınmaya katkı sunan yatırımlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bunu sağlam bir irade ve güçlü bir birliktelikle hep birlikte başardık. Savunma sanayi yatırımlarımız; Adıyaman'da ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN öncülüğünde kablo üretim tesisi, Kahramanmaraş'ta TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi ve Havacılık Yapısalları Meslek Yüksekokulu, Hatay Kırıkhan'da ROKETSAN'ın stratejik üretim tesisi, Malatya'da ASELSAN Bakım, Onarım ve Elektronik Kart Üretim Tesisi ile Gaziantep'te ASELSAN ve sanayicilerle ortak teknoloji yatırımlarını kapsamaktadır."

"BU YATIRIMLAR GENÇLER İÇİN GELECEK DEMEK"

Söz konusu projelerin yalnızca üretim odaklı olmadığını vurgulayan Görgün, yatırımların istihdam ve nitelikli insan kaynağı açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

"Bu yatırımlar sadece üretim değil; gençler için iş, aş ve gelecek anlamına geliyor. Savunma sanayisi, Türkiye'nin ekonomik dirilişinin ve bölgesel dayanışmasının da güçlü bir aktörüdür."

Görgün, açıklamasının sonunda katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bu büyük yürüyüşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğine, tüm kurumlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve bu milli seferberliğe emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.