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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Türk savunma sanayisinin gücü Paris sahnesinde

Türk savunma sanayisinin gücü Paris sahnesinde
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Canik'in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) inovatif silah sistemleri ve akıllı entegrasyon çözümleriyle Türkiye'nin mühendislik gücünü Paris'te düzenlenecek dünyanın en büyük savunma fuarlarından Eurosatory 2026'da sergileyecek. CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in imzasını taşıyan vizyoner teknolojiler küresel savunma vitrinine çıkacak. CANiK CEO'su Cahit Utku Aral, "Eurosatory 2026'da, CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak güçlü bir şekilde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Sürekli büyüyen ürün portföyümüz, mühendislik kabiliyetlerimiz ve yüksek üretim kapasitemizle yalnızca küresel savunma trendlerini takip eden değil, aynı zamanda bu trendlere yön veren şirketler arasında yer alma hedefimize daha da yaklaşıyoruz. Bu yıl Eurosatory'de, hafif silahlardan orta kalibre toplara, uzaktan komutalı silah sistemlerinden, entegre savunma çözümlerine kadar uzanan geniş ürün ailemizi uluslararası ziyaretçilerle buluşturacağız" dedi.

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