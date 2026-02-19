Türk şirketleri yurt dışından 90 milyar dolara yakın ciro elde etti

EN FAZLA GİRİŞİM ALMANYA'DA, EN YÜKSEK CİRO BİRLEŞİK KRALLIK'TA

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2024 yılında 254 girişim ile Almanya oldu. Almanya'da faaliyet gösteren bu girişimler 4 milyar 6 milyon dolar ciro elde etti.

Ciro bakımından ilk sırayı ise Birleşik Krallık aldı. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen 143 girişim, 2024 yılında 9 milyar 240 milyon dolar ciro sağladı.

Romanya, 96 girişim ve 6 milyar 856 milyon dolarlık ciro ile ikinci sırada yer alırken, 6 milyar 513 milyon dolar ciro elde edilen Rusya Federasyonu'nda kontrol edilen girişim sayısı 135 olarak kaydedildi.