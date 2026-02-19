Türk şirketleri yurt dışından 90 milyar dolara yakın ciro elde etti

Türkiye kontrolündeki yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2024 yılında artış gösterdi. 2023'te 2 bin 567 olan girişim sayısı, 2024'te 2 bin 706'ya yükseldi. Bu girişimlerin elde ettiği toplam ciro da aynı dönemde 84 milyar 630 milyon dolardan 89 milyar 840 milyon dolara çıktı.
EN YÜKSEK CİRO SANAYİ FAALİYETİNDE
Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2024 yılı faaliyet dağılımına bakıldığında, ciroda ilk sırayı sanayi sektörü aldı. Sanayi faaliyetinde bulunan girişimler toplam 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde etti.
Sanayiyi 33 milyar 242 milyon dolarlık ciro ile ticaret sektörü izledi. Hizmet faaliyetlerinde 12 milyar 217 milyon dolar, inşaat sektöründe ise 9 milyar 372 milyon dolar ciro kaydedildi.
Girişim sayısı bakımından ise 967 girişim hizmet sektöründe faaliyet gösterirken, 943 girişim ticaret, 506 girişim sanayi ve 290 girişim inşaat sektöründe yer aldı.
EN ETKİN COĞRAFYA AVRUPA
Coğrafi dağılıma göre Avrupa ülkeleri ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliği (AB27) ve EFTA ülkeleri, 2024 yılında girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda ise yüzde 37,1 pay ile en büyük paya sahip oldu. Diğer Avrupa ülkeleri ise girişim sayısında yüzde 19,3, ciroda yüzde 23,9 pay ile ikinci sırada yer aldı. Diğer Asya ülkeleri ise hem girişim sayısında hem de ciroda yaklaşık yüzde 13'lük pay ile üçüncü sırada konumlandı.
EN FAZLA GİRİŞİM ALMANYA'DA, EN YÜKSEK CİRO BİRLEŞİK KRALLIK'TA
Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2024 yılında 254 girişim ile Almanya oldu. Almanya'da faaliyet gösteren bu girişimler 4 milyar 6 milyon dolar ciro elde etti.
Ciro bakımından ilk sırayı ise Birleşik Krallık aldı. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen 143 girişim, 2024 yılında 9 milyar 240 milyon dolar ciro sağladı.
Romanya, 96 girişim ve 6 milyar 856 milyon dolarlık ciro ile ikinci sırada yer alırken, 6 milyar 513 milyon dolar ciro elde edilen Rusya Federasyonu'nda kontrol edilen girişim sayısı 135 olarak kaydedildi.