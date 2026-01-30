Türk somonu ihracatı 500 milyon dolara ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki barajlarda faaliyet gösteren Türk somonu çiftliklerinde incelemelerde bulundu. Borçka Baraj Gölü'ndeki tesisi ziyaret eden Yumaklı, üretim süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, belediye başkanları ve Artvin Su Ürünleri Birliği Başkanı Önder Alkan da hazır bulundu.

"1 MİLYON TONLUK ÜRETİM BARAJINI AŞTIK"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, balıkçılık sektöründeki hızlı gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek,

"Türkiye'de balıkçılık sektörünün özellikle son yıllardaki gelişimi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. 1 milyon tonluk üretim barajının aşılması, sektörün potansiyelini üretime çevirdiğini gösteriyor." dedi.

Türkiye'deki su ürünleri üretiminin yüzde 60'ının yetiştiricilikten sağlandığını kaydeden Yumaklı, barajların ve uygun alanların bu alanda büyük bir avantaj sunduğunu ifade etti.

"YETİŞTİRİCİLİK 23 YILDA 10 KAT ARTTI"

Bakan Yumaklı, yetiştiricilikte kaydedilen artışa dikkat çekerek, "Son 23 yılda yetiştiricilik 10 kat artarak yaklaşık 650 bin ton seviyesine ulaştı. Türk somonu, alabalık, levrek ve çupra artık dünya pazarlarında marka haline geldi." diye konuştu.

2024 yılından itibaren su ürünlerinde üretim planlamasına geçildiğini belirten Yumaklı, bu uygulamanın yüzde 95'in üzerinde başarıyla hayata geçirildiğini söyledi.

"TÜRK SOMONU İHRACATI 500 MİLYON DOLARI BULDU"

Su ürünleri ihracatındaki güçlü seyre de değinen Yumaklı,"2025 yılında su ürünleri ihracatımız 2,3 milyar dolara ulaştı. Bunun yaklaşık 500 milyon doları Türk somonundan elde edildi." ifadelerini kullandı.

Son 8 yılda Türk somonu üretiminin 15 kat arttığını belirten Yumaklı, iç sularda ve denizlerde yetiştiricilikte önemli başarılar sağlandığını vurguladı.

"ARTVİN SEKTÖRDE STRATEJİK BİR MERKEZ"

Artvin'in Türk somonu üretimindeki yerine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Artvin, Türk somonu üretiminin en önemli merkezlerinden biri. Borçka Barajı'nda 2025 yılında 3 bin ton üretim gerçekleştirildi. Bölgede faaliyet gösteren 11 tesisin ekonomik karşılığı 765 milyon lira." dedi.

Bu rakamların yalnızca istatistik olmadığını, Artvin ekonomisine ciddi katkı sağladığını vurgulayan Yumaklı, ilin potansiyelinin daha da geliştirileceğini belirtti.

"BALIKÇILIK TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR POTANSİYEL TAŞIYOR"

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının ve baraj zenginliğinin balıkçılık açısından büyük avantaj sunduğunu ifade eden Yumaklı, sektörün gelişmesiyle birlikte hem yetiştiricilikte hem de avcılıkta ülke ekonomisine katkının artacağını söyledi.