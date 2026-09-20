Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu kuruldu

Türk Telekom, geleceğin haberleşme teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında akademi- sektör iş birliğini güçlendirecek yeni bir yapılanmaya gitti. Şirket, 6G, yapay zekâ, kuantum teknolojileri, uydu haberleşmesi ve yeni nesil ağlara odaklanacak Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu'nu kurdu. Kurulda Türkiye'den ve dünyadan, yeni nesil haberleşme teknolojileri alanlarında çalışan altı akademisyen yer alıyor. Çalışmalar özellikle 6G'den yapay zekâ destekli ağlara, uydu haberleşmesinden kuantum teknolojilerine kadar uzanan alanlara yoğunlaşacak. Kurulda farklı teknoloji alanlarında çalışan altı bilim insanı bulunuyor. Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu, çalışmalarını dört ana eksen üzerinde yürütecek. Yeni nesil ağlar ekseninde 6G, yapay zekâ destekli ağlar ve uydu haberleşmesi konularında akademi ve sektörün bakış açıları bir araya getirilecek. Yetenek ekosistemi kapsamında ise araştırmacıların beklentileri ile sektörün deneyimleri karşılıklı olarak paylaşılacak. Bu çalışmalarla yenilikçi servisler ve ağ teknolojileri için zemin oluşturulması amaçlanıyor.

GÜÇLÜ AĞ İNŞASI

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'yi küresel standartları belirleyen, teknoloji üreten ve bunu dünyaya sunan bir teknoloji üssü haline getirmemeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, Bilim Kurulu ile akademik birikimi telekom sektörünün saha deneyimiyle buluşturduklarını belirterek, üniversitelerle şirket arasındaki köprüyü kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Şahin, "Geleceğin ağlarını ancak güçlü bir milli teknoloji ekosistemiyle inşa edebiliriz" dedi. Türk Telekom Türkiye'de 2024'te en fazla patent başvurusu yapan firma oldu. Geçen yıl da 921 patent başvurusu yaptı. Böylece üç yılda toplam 2 binin üzerinde patent başvurusu yapıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör