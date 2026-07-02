Türk Telekom Entegre Faaliyet Raporu’nu yayımladı: Sürdürülebilir büyüme vizyonunu güçlendiriyor

İnsan, toplum ve çevre odağında 'değer' yaratma vizyonuyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, teknoloji birikimini sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle yaşamın tüm alanlarına yansıtıyor. Dijital geleceğin inşasına yönelik yatırımlarına ve operasyonel çalışmalarına devam eden Türk Telekom, 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nu Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun olarak yayımladı. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) kılavuzlarını takip ederek üçüncü kez yayımlanan raporda, Türk Telekom'un Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansındaki güçlü ivmeye dikkat çekildi.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük eden Türk Telekom olarak, bu yolculuktaki liderliğimizi Çevresel, Sosyal ve Yönetişim alanlarına da yansıtıyoruz. Güçlü Kurumsal Yönetim anlayışımızla dijital geleceğin inşası yolunda yatırımlarımıza aralıksız devam ederken, istikrarla büyüyen finansal performansımızı, güçlenen operasyonel kaslarımızı ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü adımlarımızı 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporumuzda şeffaf bir biçimde ortaya koyduk. 2025 yılında sürdürülebilirlik temelinde öncelikli konularımızı güncelledik ve Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile uyumlu, Çifte Önemlilik Analizi çalışmasını yürüttük. Bu kapsamlı analizle, şirketimizin toplum ve çevre üzerindeki etkileri (etki önemliliği) ile sürdürülebilirlik konularının operasyonlarımız ve finansal performansımız üzerindeki potansiyel risk ve fırsatlarını (finansal önemlilik) birlikte ele aldık. Kurumumuzun yönetim vizyonunu ve yarattığı çevresel, sosyal etkilere dair tüm ayrıntılarını içeren bu çalışma, aynı zamanda yeşil dönüşüme ve sürdürülebilir geleceğe olan katkılarımızı da yansıtıyor. Çevreye ve topluma duyarlı yönetim yaklaşımımız Türk Telekom'a uluslararası alanda duyulan güveni artırırken, operasyonel nakit akışımız ve uluslararası finansman kaynaklarına erişimimiz uzun vadeli stratejik yatırımlarımızı güvence altına alıyor. 2024 yılında ilk kez gerçekleştirdiğimiz 500 milyon ABD Doları 'Sürdürülebilir Eurobond' ihracından aldığımız güçle, 2025 yılında 600 milyon ABD Doları 'Yeşil Eurobond' ihracımız ile birlikte yeşil finansman portföyümüz 1,1 milyar ABD Doları'na ulaştı. Türk Telekom olarak teknoloji birikimimiz ve yenilikçi vizyonumuzla dijital dönüşüme liderlik ederken, çevreye ve topluma faydalı öncü adımlarımızı güçlü yatırımlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

"ULUSLARARASI DERECELENDİRMELERDE EN ÜST YÜZDELİK DİLİMDEYİZ"

Şahin, "Emisyon hesaplamalarımızı sürekli olarak geliştiriyor ve raporlama süreçlerimizde şeffaflık vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Titiz çalışmalarımızın bir neticesi olarak, dünyanın en prestijli çevre raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda 'A', Su Güvenliği Programı'nda ise 'A-' notu alarak Global A Listesi'ndeki yerimizi bu yıl da koruduk. Diğer yandan, uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından hazırlanan Sustainable Fitch raporunda da başarımızı perçinledik. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin değerlendirildiği bu raporda notumuz bir önceki yıla kıyasla 1 puan artarak 3'ten 2'ye yükseldi. En yüksek notun 1 olduğu bu ölçekte, global sıralamada üst yüzdelik dilimde yer almanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"GES yatırımlarımızla sürdürülebilir bir geleceğini inşasına katkı sunuyoruz"

Teknolojiyi insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürecek çevreci yatırımlara odaklandıklarını vurgulayan Şahin, "Dijital dönüşümdeki vizyoner duruşumuzu yeşil enerji hamlelerimizle destekliyor, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Grubumuzun enerji ihtiyacını büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve emisyon azaltım hedeflerimize hızla ulaşmayı amaçlayan bu yatırımlarla, geleceğin daha yeşil ve sürdürülebilir dijital dünyasını bugünden inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör