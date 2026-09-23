Türk Telekom sürdürülebilir geleceğe küresel ölçekte katkı sunuyor

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom olarak, bu süreci teknoloji dönüşümünün ötesinde toplumsal ve ekonomik değer yaratmanın temel aracı olarak görüyoruz. Teknolojideki bu hızlı dönüşümün yarattığı fırsatları her yerde ve herkes için erişilebilir kılmaya odaklanıyor, yarının dijital dünyasında Türkiye'yi her alanda destekleyecek uzun vadeli yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Son beş yıldır sektörümüzün yatırım lideri olarak dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, her adımımızı daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle atıyoruz. 'Yarına Sözümüz Var' yaklaşımımız doğrultusunda bugün attığımız her adımın yarının dünyasında bir karşılığı olduğunun bilinciyle hareket ediyor, COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak geleceğin dünyasının tasarlanmasında küresel aktörler arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ve küresel iklim mücadelesine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, güçlü yatırımları, yenilikçi vizyonu ve yeşil dönüşüm çalışmalarıyla geleceğin dünyasının inşasına katkı sunuyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na "Master Partner" olarak destek veren Türk Telekom, COP31'in kesintisiz ve güçlü bir teknoloji altyapısıyla gerçekleştirilmesine katkı sunarken, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve teknoloji gücünü küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından birine taşıyacak.

COP3'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom, teknoloji birikimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital kapsayıcılık vizyonuyla geleceğin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı dünyasının şekillenmesine küresel ölçekte katkı sunacak. Yeni nesil şebeke teknolojilerinden, siber güvenliğe, veri merkezlerinden enerji verimliliğine uzanan geniş bir alanda 'değer' odaklı yatırımları ile dijital geleceğe yön veren Türk Telekom, ABD'de gerçekleştirilen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda dijital altyapı yatırımları, teknoloji odaklı büyüme stratejisi, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik yol haritasını küresel yatırımcı topluluğuyla paylaştı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom olarak, bu süreci teknoloji dönüşümünün ötesinde toplumsal ve ekonomik değer yaratmanın temel aracı olarak görüyoruz. Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olmanın yanı sıra, yaklaşık 58 milyon abonemizle Türkiye'nin ilk entegre operatörü olarak teknolojideki bu hızlı dönüşümün yarattığı fırsatları herkes için erişilebilir kılmaya odaklanıyor, yarının dijital dünyasında Türkiye'yi her alanda destekleyecek projelere imza atıyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğu için 2005'ten bu yana 24,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik.

Son beş yıldır sektörümüzün yatırım lideri olarak dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, her adımımızı daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle atıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin her köşesine uzanan fiber omurgamızı güçlendiriyor, yeni nesil ağ teknolojilerinde milli Ar-Ge çalışmaları yürütüyor, çevre dostu teknolojileri şebekemize entegre ediyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'nin küresel iklim gündemindeki güçlü konumunu ve gelecek vizyonunu yansıtan COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak geleceğin dünyasının tasarlanmasında küresel aktörler arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ve küresel iklim mücadelesine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

GES YATIRIMLARIYLA GELECEĞE DEĞER KATIYOR

Enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına yönelik GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımlarını sürdüren Türk Telekom'un yenilenebilir enerji yatırımların ilk ayağını oluşturan Sivas GES yıllık 128 MWp üretim kapasitesiyle enerji üretimine başladı. Türk Telekom, Sivas'ın ardından Malatya ve Ağrı'da hayata geçireceği tesislerle toplam 530 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santrallerine ulaşacak. Türk Telekom, toplam 6 bin dönüm arazi üzerine kuracağı üç GES ile yıllık 800 GWh enerji üretimi ve yaklaşık 350 bin ton karbon salımını engellemeyi hedefliyor.

YEŞİL TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜ

Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş stratejilerinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, enerji verimliliğini artıran yeni nesil teknolojilerle şebekesinin yeşil dönüşümünü hızlandırıyor. 2025 yılında hayata geçirdiği enerji verimliliği uygulamalarıyla yıllık 46,7 GWh enerji tasarrufu sağlayan Türk Telekom, şebekesini günden güne büyütürken enerji ve emisyon yoğunluğunu azaltmayı sürdürdü. Türk Telekom, baz istasyonlarında güneş enerjisi sistemlerini yaygınlaştırırken, sabit ve mobil şebekelere yeni nesil soğutma sistemlerini entegre ederek geleceğin teknolojilerinin sürdürülebilir altyapı üzerine inşa edilmesini sağlıyor. Teknoloji birikimiyle yaşamın tüm alanlarında değer yaratmaya odaklanan Türk Telekom, girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın E4 Şarj – Elektrikli Araç Şarj Ağı projesiyle elektrikli ulaşım ekosistemine katkı sunarken, veri merkezlerinde de enerji verimliliğini küresel standartların üzerine çıkaran yeni nesil teknolojileri devreye alıyor.

KÜRESEL LİDERLER ARASINDA

Türk Telekom, teknoloji ve enerji verimliliği alanındaki yatırımlarıyla geleceğin sürdürülebilir altyapısını hazırlarken, çevresel performansını uluslararası standartlarda da ortaya koyuyor. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2025 İklim Değişikliği Programı'nda "A" notunu koruyan Türk Telekom, ilk kez katıldığı Su Güvenliği Programı'nda aldığı A- notuyla da küresel çevresel liderler arasında yer aldı. Türk Telekom, iklim değişikliğiyle mücadele, su güvenliği ve karbon emisyonlarının azaltılması alanındaki çalışmalarını bilim temelli hedef yaklaşımı sürdürerek daha sürdürülebilir bir dijital geleceğin inşasına katkı sunuyor. İklim kriziyle mücadelede teknoloji ve altyapı gücünü sürdürülebilirlik yaklaşımıyla birleştiren Türk Telekom, 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 45 azaltmayı, 2050 yılında ise "Net Sıfır"a ulaşmayı hedefliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör