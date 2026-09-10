Türk Telekom ve İbn Haldun Üniversitesi’nden yarının dünyasına stratejik yatırım

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, bu yolculukta en stratejik unsurlardan birinin insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi milli sorumluluklarımız arasında görüyor, gençlere yapılan her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. İbn Haldun Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu protokol ile çalışanlarımızın akademik perspektifle gelişmesine destek olurken, milli değerlerimizden güç alan geleceğin yetkinlikleriyle donanmış nitelikli gençlerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Türk Telekom olarak, önümüzdeki dönemde de üniversite iş birliklerini çeşitlendirip yaygınlaştırarak ülkemizin yetenek ekosistemine ve küresel teknoloji rekabetine katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşüm öncüsü Türk Telekom, çalışanlarının ve gençlerin kariyer gelişimini destekleyen uygulamalarını güçlendirmeye ve akademik kurumlarla iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. İbn Haldun Üniversitesi ise küresel araştırma üniversitesi vizyonuyla, sektörle yürüttüğü ortak çalışmalarda akademik birikimini uygulama deneyimiyle birleştirerek iş dünyasının gelişimini destekliyor. Bu kapsamda Türk Telekom ile İbn Haldun Üniversitesi arasında çalışanların mesleki, kişisel ve liderlik gelişimlerini desteklemek ve sektör uzmanlarının deneyimlerini akademiye aktarması amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında; Türk Telekom çalışanlarının mesleki, kişisel ve liderlik yetkinliklerini geliştirecek eğitim ve gelişim programlarının İbn Haldun akademisyenleri desteğiyle geliştirilmesi, Türk Telekom konu uzmanlarının üniversitedeki akademik çalışmalara katkı sunarak sektör deneyimlerini gençlerle paylaşması konularında ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. İş birliği ile Türk Telekom'un yaşam boyu öğrenme, sürdürülebilir yetenek gelişimi ve güçlü işveren markası yaklaşımı desteklenirken; akademi ve sektör arasında bağları güçlendiren, ortak fayda ve değer üretimine dayalı bir iş birliği modeli geliştirilecek. İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri de sektörün güncel beklentilerini yakından tanıyarak kariyer hedeflerini daha bilinçli belirleme fırsatı bulacak.

"GENÇ YETENEKLERİN GELECEĞİN YETKİNLİKLERİYLE BULUŞMASINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, bu yolculukta en stratejik unsurlardan birinin insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi milli sorumluluklarımız arasında görüyor, gençlere yapılan her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin milli teknoloji vizyonuna katkı sunma hedeflerimiz kapsamında, akademinin derin bilgi birikimi ile sektörümüzün küresel deneyimini bir araya getirerek insanımızın gelişimine yatırım yapmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde çalışanlarımızın gelişim yolculuğunu akademik perspektiften desteklerken, genç yeteneklerin geleceğin kritik yetkinlikleriyle erkenden buluşmasına katkı sağlayarak, geleceğin dünyasına yönelik güçlü bir öğrenme ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. İbn Haldun Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu protokol, bilgi ve deneyimin ortak bir değere dönüştüğü, akademi ve sektör arasında güçlü bir köprü kuran stratejik bir adım olacak. Üniversitelerle kurduğumuz bu bağ ile hem çalışanlarımızın gelişimini destekliyor hem de milli değerlerimizden güç alan geleceğin yetkinlikleriyle donanmış nitelikli gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, önümüzdeki dönemde de stratejik üniversite iş birliklerini çeşitlendirip yaygınlaştırarak ülkemizin yetenek ekosistemine ve ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde değer katmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"DÖNÜŞÜME YÖN VERECEK İNSANI YETİŞTİRMEYİ ÖNEMSİYORUZ"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "İbn Haldun Üniversitesi olarak, dönüşüme yön verecek insanı yetiştirmeyi önemsiyoruz. Teknolojinin çalışma hayatını hızla değiştirdiği bir dönemde, düşünme ve karar verme becerileri daha belirleyici hâle geliyor. Eğitimi, mesleki donanımla birlikte etik sorumluluğu ve toplumu anlama kabiliyetini geliştiren bir süreç olarak ele alıyoruz. Farklı kültürleri buluşturan uluslararası ortamımız ve çok dilli eğitimimiz, gençlerimizin kendi değerlerinden güç alarak dünyayı yakından tanımasına zemin hazırlıyor. Türk Telekom ile imzaladığımız protokol kapsamında akademisyenlerimizin birikimini çalışanların gelişimine taşıyacağız. Bu çerçevede hazırlanacak programlarla, katılımcıların karşılaştıkları meseleleri daha geniş bir perspektiften değerlendirmelerine ve liderlik becerilerini ilerletmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Sektör uzmanlarının paylaşacağı deneyimler de üniversitemizdeki öğrenme ve araştırma süreçlerini besleyecek. Bizim için bu tür ortaklıkların başarısı, kazanılan bilginin daha sağlıklı kararlara ve kalıcı bir öğrenme kültürüne dönüşmesiyle ölçülür. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine hizmet edecek bu ortaklığın her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör