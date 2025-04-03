Türk Telekom ve ZTE’den kıtalararası rekor hız testi

Türk Telekom ve ZTE, İstanbul Boğazı'ndan geçen şebeke üzerinden gerçekleştirdikleri kıtalararası 1.6 terabit (Tbps) optik iletim testinde rekor hızlara ulaşıldığını ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi. Yeni nesil veri iletim teknolojisine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, yeni nesil DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) teknolojisinin geldiği son noktada 1.6 Terabit (Tbps) optik iletim testini gerçekleştiren Türkiye'deki ilk operatör oldu. İstanbul'da kurulu bulunan ve şehrin trafiğinin önemli bir kısmını taşıyan ZTE DWDM şebekesinin iki kıtayı birbirine bağlayan linkleri üzerinde ultra geniş C6THz ve L6THz bantlarında 1.6 Terabit (Tbps) hızında tek kanal üzerinden gerçekleştirilen bu testte önemli ölçüde kapasite artışı ve enerji tasarrufu sağlandı. Mevcut şebekeye entegre edilen denizaltı ve köprü fiberlerinin kullanıldığı yeni linkler üzerinden canlı trafiğin taşındığı çift taşıyıcılı 3.2 Terabit kapasitede denemeler de gerçekleştirildi.Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Veri iletimi konusunda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler hayata geçirerek yeni nesil teknolojilerin temelini hazırlıyoruz. İstanbul Boğazı'ndaki şebeke üzerinden gerçekleştirdiğimiz kıtalararası hız testinde önemli ölçüde kapasite artışı ve enerji tasarrufu sağladık. Yeni nesil veri iletim teknolojileri hayatın birçok alanında iş süreçlerini hızlandırarak verimliliğin artmasına katkı sunacak" diye konuştu. ZTE Avrupa ve Amerika Bölgesi Kıdemli Başkan Vekili Peng Aiguang ise, "Bu başarılı deneme, optik iletişim alanında iki taraf arasındaki teknolojik yenilik ve iş birliğinde yeni bir adımı temsil ediyor. İş birliğimizi derinleştirmeye, optik iletişim teknolojisinin evrimini ortaklaşa teşvik etmeye, küresel kullanıcılara daha iyi bir ağ deneyimi sunmaya ve dijital ekonominin güçlü gelişimini teşvik etmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.