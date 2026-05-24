Türk Telekom Ventures, yenilikçi teknoloji girişimlerini küresel girişimcilik ekosisteminin merkezine taşıyor

TT Ventures, portföy şirketlerine ve PİLOT girişim hızlandırma programı mezunlarına, büyüme yolculukları boyunca stratejik yönetim desteğinden iş geliştirmeye, yatırımdan altyapı desteğine kadar geniş ve kapsamlı destekler sunuyor.

Yenilikçi girişimleri küresele taşıma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren TT Ventures, "Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Küresel ve Uzaktan Eğitim Merkezi" iş birliğiyle özel olarak tasarlanan "Ölçeklenme ve Küreselleşme" odaklı tamamlayıcı programını Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco şehrinde, Silikon Vadisi'nin kalbinde hayata geçirdi.

TT Ventures'ın desteklediği dokuz girişim, Stanford akademisyenleri tarafından yürütülen program kapsamında atölye çalışmaları, mentorluk oturumları ve demo day sunumlarına katıldı. Girişimler, Stanford Üniversitesi'ndeki büyüme programının yanı sıra iki hafta boyunca Silikon Vadisi'nde çeşitli toplantılara ve etkinliklere katılarak, TT Ventures'ın güçlü küresel bağlantıları sayesinde yatırımcılar ve küresel teknoloji şirketlerinin liderlerinden oluşan uluslararası bir ağ ile buluşma fırsatı buldu.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "TT Ventures olarak yenilikçi girişimlere sadece yatırım yapmakla yetinmiyor, onların küresel arenada söz sahibi olması için stratejik adımlar atıyoruz. "Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Küresel ve Uzaktan Eğitim Merkezi" iş birliği ile girişimciliğin kalbi Silikon Vadisi'nde tasarladığımız program, girişimlerimizin büyümesi ve küresel çapta değer yaratması adına büyük önem taşıyor.

Bugün Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren PİLOT mezunu girişimlerin portföy değeri 2025 yıl sonu itibarıyla 600 milyon doları aşmış durumda. Girişimcilerimizin global ekosistemdeki dinamikleri en iyi şekilde okuyup girişimlerini uluslararası arenada liderliğe taşıyacak deneyimler kazanmalarının Türkiye'nin dijital geleceğinin inşasında kıymetli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

İnovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etmeyi hedefleyen Türk Telekom, yerli girişimlerin küresel varlığını güçlendirmek için stratejik adımlar atmaya devam ediyor. TT Ventures, yurt dışında yürütülen tamamlayıcı programlarla girişimlerin globalleşme yolculuğuna öncülük ederken, yerli girişimler ile uluslararası ekosistemler arasında köprü görevi üstleniyor.

Yenilikçi girişimleri dünyanın en prestijli teknoloji liderleri ve küresel yatırımcılarıyla buluşturan TT Ventures, yerli ve milli girişimleri küresel girişimcilik ekosisteminin merkezinde konumlandırarak Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma vizyonunu desteklemeyi sürdürüyor.

"GELİŞMİŞ BİR GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ İLE GELECEĞİN TASARLANMASINA LİDERLİK EDİYORUZ"

Hedeflerinin Türkiye'den yeni 'unicorn'lar çıkarmak olduğunu vurgulayan TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "TT Ventures olarak yenilikçi girişimlere sadece yatırım yapmakla yetinmiyor, onların küresel arenada söz sahibi olması adına stratejik hamleler yapıyoruz. Bu vizyonla yeni nesil teknolojiler geliştiren yerli ve milli girişimlere TT Ventures ile hem stratejik danışmanlık desteği sağlayarak yatırım yapıyor hem de global bağlantılarımız sayesinde iş birliği ve yatırım fırsatları sunuyoruz. Hızlandırma programımız TT Ventures PİLOT ile 10 yılı aşkın süredir girişimlere mentorluk, nakit ve yatırım desteği, ofis ve altyapı desteği, geniş müşteri ağımızın yanı sıra sadece Türkiye'deki değil globaldeki iş bağlantılarımıza erişim, mobil iletişim desteği gibi önemli faydalar sağlıyoruz.

Silikon Vadisi'ndeki (San Francisco) ofisimiz ve güçlü sektör bağlantılarımızla, yerli girişimleri küresel ölçekte büyüyebilecekleri uluslararası teknoloji ve girişimcilik ekosistemi ile buluşturan bir köprü görevi görüyoruz. Stanford Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen program, girişimlerimizin büyümesi ve uluslararası ölçekte değer yaratabilmesi açısından kritik önem taşıyor. Bugüne kadar 131 PİLOT mezunu girişime toplam 3,2 milyon dolar nakit ve yatırım desteği sağladık.

Bu girişimlerden 78'i, yerli ve uluslararası yatırımcılardan toplam 58 milyon dolar yatırım aldı. 2025 yıl sonu itibarıyla PİLOT mezunlarının portföy değeri 600 milyon doları aştı. Bugün girişimlerimiz Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Ekiplerimizin küresel ekosistemin dinamiklerini doğru yorumlamasını ve ülkemize yüksek katma değerli çıktılarla dönmesini çok önemsiyoruz. Gelişmiş girişimcilik kültürüyle Türkiye'nin geleceğe yolculuğuna liderlik etme misyonumuz doğrultusunda, yerli ve milli teknoloji girişimlerinin küresel yükselişini hızlandırmaya ve Türkiye'den yeni global şirketler çıkarmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

TT VENTURES GİRİŞİMLERİ İÇİN ÖZEL TASARLANAN SİLİKON VADİSİ'NDEKİ PROGRAM TAMAMLANDI

Silikon Vadisi'nde TT Ventures girişimlerine özel tasarlanan programa; tekstil ve moda profesyonellerine uçtan uca yapay zeka çözümleri sunan Refabric, güvenlik operasyonları çözümleri sunan Priam AI, 3D iç mimari tasarım uygulaması ile Homster, veriyi gelire dönüştüren pazarlama platformu ile Zuzzuu, rüzgar türbin kanatları için yapay zeka tabanlı sağlık izleme teknolojisi sunan Werover, otonom mobil robot (AMR) çözümleri ile Milvus, kullanıcılar için dijital cüzdan pazaryeri uygulaması olan Macellan Super App, gerçek zamanlı yapay zeka ile ultrason görüntülerini herkes için basitleştiren Smart Alpha, her yerden güvenli bağlanma özgürlüğü sunan Pocket E-Sim'den oluşan dokuz ekip katıldı.

