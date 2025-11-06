Türk Telekom’dan 21.7 milyar TL’lık yatırım

Türk Telekom, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ve 5G ihale süreci gibi kritik eşikleri içeren 2025 üçüncü çeyreği güçlü performans ile tamamladı. 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, 2025'in üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 59.5 milyar TL'ye yükseltti. Türk Telekom'un FAVÖK'ü yüzde 21.6'lık artışla 26.7 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı 10.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket bu çeyrekte 21.7 milyar TL'lik yatırım yaptı. Türk Telekom'un toplam abone sayısı 56.2 milyon olurken, fiber ağının uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33.9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56'ya yükseldi. Şirket 2.3 milyon net abone kazanımıyla mobil abone sayısını da 30.8 milyona yükseltti. DİJİTAL GELECEĞİN İNŞASI

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, geride bırakılan dönemin Türk Telekom ve Türkiye'nin dijital geleceğinin inşası açısında yeni bir çağın eşiğini temsil ettiğini belirtti. Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Şahin, ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacakyarını kaydetti. Şahin, "5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi" dedi. Mobilde yılın üçüncü çeyreğinde tarihi bir performans kaydettiklerini, 5G ihalesiyle yeni bir döneme girerken, doğru yatırımların ve uzun vadeli stratejilerinin karşılığını almaya devam ettiklerini vurgulayan Şahin, "Bu dönemde mobil abone sayımız 30.8 milyona ulaştı. Mobilde 2.3 milyon net abone kazanımıyla tarihi bir rekora imza attık. Son 12 ayda 4 milyonu aşan faturalı net abone kazanımıyla bu alanda yeni bir rekora ulaştık" diye konuştu.

514 BİN KİLOMETRE FİBER AĞ

TÜM illeri uçtan uca bağlayan fiber altyapılarını mobile entegre ederek Türkiye'nin her noktasında en kapsayıcı mobil deneyimi sunan operatör olmayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, şu bilgileri verdi: "Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 15.5 milyona, fiber abone bazı ise1 4.2 milyona ulaştı. Fiber abonelerimizin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 87.9 seviyesinden yüzde 92'ye yükseldi. İkinci çeyrekte 496 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğumuz 514 bin kilometreye yükseldi ve fiber altyapımız 33.9 milyon hane kapsamasına ulaştı."



5G İÇİN FİNANSMAN SAĞLADIK

TÜRK Telekom CEO'su Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Sabit hat imtiyaz yenilemesi ve 5G frekans alımları gibi stratejik yatırımların finansmanını sağlamak için gerekli hamleleri yaptık. Eylül-Ekim 2025 döneminde, toplam 1.8 milyar dolar tutarında kapsamlı bir finansman programını tamamlayarak, küresel ölçekte çeşitli piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yarattık. Bu kapsamda 600 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli yeşil eurobond ihracı gerçekleştirdik. Üç katın üzerinde talep gören yeşil eurobond ihracımız yeşil finansman portföyümüzü 1.1 milyar dolar büyüklüğe taşıyarak telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmini oluşturdu." 5G frekans ihalesinde güçlü sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Şahin, "Hem 3.5 GHz bandında hem de toplam kapasite bazında abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör olduk ve toplam spektrum portföyümüzü 315 MHz'e genişlettik. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 56'sının fiber bağlantılı olması, bizi küresel 2030 hedeflerinin üstüne taşıyor" dedi.