Türk Telekom’dan 6 ayda 7 milyar TL yatırım

2023 yılı ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, 2023'ün ilk 6 aylık döneminde toplam 7 milyar TL'lik yatırıma imza attı. 2023 ilk yarıyıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı 52.4 milyon olurken, sabit genişbant abone sayısı 15 milyon, mobil abone sayısı ise 25.6 milyon oldu. Türk Telekom'un fiber abone sayısı ise, yılın ilk yarısında 720 bin net kazanımla 12.2 milyona ulaştı. Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı yüzde 81.9'a yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 419 bin km'ye ulaşan Türk Telekom'un, geçen senenin aynı döneminde 30.8 milyon olan fiber hane kapsaması da 2023'ün ilk yarısında 32 milyona ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü bir faaliyet performansı sergileyen şirketin, 2023 ikinci çeyrekte konsolide gelirleri yüzde 67.2 artarak 17.9 milyar TL'ye ulaşırken, ilk altı ay itibarıyla konsolide geliri 33.2 milyar TL oldu. FAVÖK'ünü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 2023'ün ikinci çeyreğinde 6 milyar TL'ye yükselten Türk Telekom'un, yılın ilk altı ayındaki FAVÖK'ü ise 10.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kârı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 35.1 artarak 3.4 milyar TL'ye ulaşan Türk Telekom, yılın ilk yarısında faaliyet kârını 5.5 milyar TL'ye ulaştırdı.Yıl sonu öngörülerini de yukarı yönlü revize eden Türk Telekom, konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışı yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK'ü yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarını ise yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İkinci çeyrekte konsolide gelirlerimiz güçlü büyüme ivmesini devam ettirerek 17.9 milyar TL'ye ulaştı. Yılın ilk yarısında yatırım harcamalarımız, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 77.2 artarak 7 milyar TL oldu" dedi.ENFLASYONUN yavaşlamasının ve depremlerin etkisinin kademeli olarak azalmasının, yılın ilk yarısında performans göstergesini olumlu yönde etkilediğini belirten Önal, "Yetkinliklerimize olan güvenimizle 2023 öngörümüzü yukarı yönlü revize ediyoruz" şeklinde konuştu.