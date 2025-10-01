Türk Telekom’dan 600 milyon dolarlık tahvil ihracı

TÜRK Telekom, yurt dışında gerçekleştirdiği yeşil tahvil ihracının fiyatlama sonuçlarını açıkladı. Şirketten KAP'a yapılan duyuruya göre, İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi planlanan tahvil ihracında talep toplama süreci tamamlandı. İhraç kapsamında nominal tutar 600 milyon dolar, vade 7 yıl, itfa tarihi 7 Ekim 2032, kupon oranı yüzde 6.95 ve fiyatı yüzde 100 olarak belirlendi. Türk Telekom bu hafta ayrıca grubun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya ihracat kredi kuruluşu) sigortası kapsamında HSBC ile HSBC (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) 221 milyon 783 bin dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştı. Söz konusu kredinin nihai vadesi Mayıs 2036, ortalama vadesi 4.4 yıl, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık Term SOFR + yüzde 2.37 olarak açıklandı.