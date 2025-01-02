Türk Telekom’dan fiber atak: Tam 474 bin KM’ye ulaştı

Dijital geleceğin inşası için Türkiye'nin dört bir yanında fiber altyapı çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sağlamak amacıyla yeni yıla Mardin'de gerçekleştirilen saha operasyonlarıyla girdi. Türkiye'yi en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar fiber ağlarla ören Türk Telekom, medeniyete ışık tutan tarihi Mardin Dara Antik Kenti'nde, 31 Aralık'ta yürütülen çalışmalarla toplam fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıdı. Fiberleşme oranı yüzde yüze yaklaşan Mardin'de, Türk Telekom'un sunduğu erişim hızı kapasitesi ise ülke ortalamasının üzerine çıkarak 487 Mbps'ye ulaştı. Fiber Mobilite çağını başlatarak dijital deneyimi yaygınlaştıran Türk Telekom, kentteki fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranını yüzde 56'ya taşıyarak, yüzde 53 olan Türkiye ortalamasının üstüne çıkardı. Güçlü altyapısı ve teknoloji birikimi ile işletmelerin dijitalleşmesine rehberlik ederek küresel rekabette öne çıkmasına katkı sunan Türk Telekom, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 Gbps alınabilir hız sağlayan fiber altyapı dönüşümünü tamamladı.

"Fiber Mobilite, ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde öncü yapma hedefimizi pekiştiriyor"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yılı Mardin'de fiber dönüşüm sahasında çalışan ekipleri ziyaret ederek karşıladı. Hayatın her alanına aktardıkları dijitalleşme vizyonuyla Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik ettiklerinin altını çizen Önal, "Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sunmak amacıyla Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye'nin tüm illerinde sokaklara, binalara, evlere kadar fiber ulaştırıyoruz. Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps'i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. Bugün Mezopotamya'nın tarihine ışık tutan, bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan Mardin'in Dara Antik Kenti'nde saha ekiplerimizle birlikte yeni yıla 'merhaba' dedik. Bu zengin tarihi geçmişe sahip bölgede saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Mardin'in fiber ağ dönüşümünde yüzde yüze yaklaştık. Kent merkezini, ilçeleri ve köyleri de kapsayacak şekilde yaptığımız çalışmalarla, Mardin'de kullanıcılara sunabildiğimiz ortalama erişim hız kapasitesini Türkiye ortalamasının üzerine yükselterek, 487 Mbps'ye taşıdık" dedi.

2025'te de fiber yatırımlarının ve çalışmalarının durmaksızın devam edeceğini belirten Önal, yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesi konusunda öncü rol üstlendiklerini ifade ederek, "Fiber altyapımız, 5G teknolojisinin hayatımıza getireceği yeniliklerin temel taşını oluşturuyor. Şimdi fiberdeki gücümüzü mobile aktardığımız yeni bir dönemin içindeyiz. "Fiber Mobilite" adını verdiğimiz, küresel teknoloji rekabetinde ülkemizi öncü yapma hedefimizi de pekiştiren bu stratejiyle, fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranımızı yüzde 53'e yükselttik. Mardin'de ise bu oranı yüzde 56'ya taşıdık. Fiber Mobilite oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıktığı, medeniyetlerin beşiği olan Mardin'de dijital geleceği inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Mardin'den uluslararası alana yayılan fiber ağımızla bölge coğrafyada da dijital dönüşümün öncüsü oluyoruz. Amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dünya inşa etmek" diye konuştu.