Türk Telekom’dan futbola teknoloji desteği

Türk Telekom
, teknoloji ve yayıncılık gücünü spora aktararak Türk futbolunun gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu
'na (TFF) teknoloji desteği sağlayan ve Trendyol Süper Lig
'in teknoloji sponsoru olan Türk Telekom, yeni sezonda da 5G'den Akıllı Stadyum projelerine, VAR ve Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden Engelsiz Tribün uygulamasına uzanan teknoloji çözümlerini sunuyor. Alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikâyelerini geniş kitlelere ulaştıran şirket, Nesine 2. ve 3. Lig maçlarını Tivibu ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturuyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin
, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında eSüper Lig'e ismimizi vererek bir ilkin gerçekleşmesine daha öncülük etmiştik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasında sunduğumuz katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde oynadığımız rolün en önemli örneklerinden" dedi. TFF'nin teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Trendyol Süper Lig'e kazandırdıklarını aktaran Şahin, "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig ekiplerinin statlarına Türk Telekom'un güçlü fiber internet altyapısıyla ve teknoloji desteğiyle kuruldu. Futbol dünyasında teknolojinin kullanımında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbola kazandırılan yeni nesil teknolojileri ülkemiz sporunun gelişimine katkı sağlayacak şekilde Türkiye'ye kazandırmak üzere çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.