Haberler Ekonomi Haberleri Türk Telekom’dan iklim değişikliğiyle mücadele adımı
Giriş Tarihi: 24.05.2026

Türk Telekom’dan iklim değişikliğiyle mücadele adımı

TÜRK Telekom, dijital dönüşümdeki liderliğini çevresel ve sosyal alanlara da taşıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede ve su yönetiminde de öncü adımlar atmaya devam eden Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan "A" notunu 2025'te de korudu. Sürdürülebilirlik çalışmalarını tüm faaliyet alanlarına yansıtan Türk Telekom, Su Güvenliği Programı'ndaki ilk raporlamasında "A-" notunu elde ederek bu alanda da küresel liderler arasında yer aldı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türk Telekom olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz" dedi.

