Türk Telekom’dan ücretsiz internet

TÜRK Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 iline yayılan 7 bini aşkın Wi-Fi noktasında gün boyunca ücretsiz internet erişimi sağlıyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, kullanıcılarını çağın en modern ve yenilikçi teknolojileriyle buluşturduklarını belirtti. Geliştirdikleri dijital servislerle Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ettiklerini vurgulayan Özden, "Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, ülkemizi uçtan uca fiber ağlarla donatıyor ve 81 ilin tamamında yüksek hızda internet sunarak Türkiye'yi dünyaya bağlıyoruz. Dünya Wi-Fi Günü'ne özel olarak, Türkiye geneline yayılan binlerce noktadaki Wi-Fi ağımızı ücretsiz hale getirerek kullanıcılarımıza sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

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