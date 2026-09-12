Türk Telekom’dan yarının dünyasına stratejik yatırım

TÜRK Telekom, Türkiye'nin yetenek ekosistemini güçlendirme vizyonunu Türk Telekom Akademi çatısı altında hayata geçirdiği uygulamalarla güçlendirdi. Stratejik projelerle hem çalışanlarının hem de gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdüren şirket, çalışanlarının ve gençlerin kariyer gelişimini destekleyen uygulamalarını güçlendirmeye ve akademik kurumlarla iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. Türk Telekom bu kapsamda sosyal bilimlerde uzmanlaşan İbn Haldun Üniversitesi arasında çalışanların mesleki, kişisel ve liderlik yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında eğitim programlarının tasarlanması, Türk Telekom uzmanlarının üniversitedeki akademik çalışmalara katkı sunması ve bilgi birikimlerini öğrencilerle paylaşması yönünde ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi milli sorumluluklarımız arasında görüyor, gençlere yapılan her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör