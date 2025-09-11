Türk Ticaret Bankası büyümesini sürdürüyor

Türkiye'nin ilk milli sermayeli özel bankası Türk Ticaret Bankası, ihracatçının ana bankası olma hedefiyle başladığı yeni yolculuğunda, hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden Denizli'de şube açan Türk Ticaret Bankası, yıl sonuna kadar bin firmaya 75 milyar TL finansman desteği sağlayacak. Açılışta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe, "Türk Ticaret Bankası ülkemizin ihracat odaklı kalkınma vizyonuna hizmet edecek" dedi. Üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için lokomotif rol oynadığının altını çizerek, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle çalıştıklarını hatırlatan Gültepe, şöyle devam etti: "Hedefe ulaşabilmemiz için yeni ve yüksek teknolojili yatırımlar yapmak, mevcut tesislerimizi günün koşullarına göre modernize etmek, dijital ve yeşil dönüşümü barındıran ikiz dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız. Bütün bu çalışmalar için ihracatçılarımızın uygun maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişimi her zamankinden daha çok kritik önem taşıyor. Bankamız teminat sorunlarına da alternatif çözümler sunan bir çözüm ortağı gibi çalışacak." Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil ise "Yeni şubelerimizle yıl sonuna kadar ülkemiz ihracatının yüzde 85'lik etki alanını kapsayacağız" dedi.