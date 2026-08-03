Türk ulaşımında bir ilk: Türk lokomotifi Afrika’ya ihraç edildi

LOKOMOTİFTE YERLİ MOTOR KULLANILDI

Bakan Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen, 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motorun da Tanzanya'ya ihraç edilen DE 10000 lokomotifinde kullanıldığını belirtti.

Uraloğlu, "Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demiryolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör