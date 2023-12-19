Türk vergi sistemi masaya yatırılıyor

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100 Yılında Türk Vergi Sisteminde Gelişmeler Paneli yarın saat 10:00'da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.



Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ak'ın moderatörlüğünde yapılacak panenelde Çanka Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Bilici "1923-1950 Yılları Arası ile Günümüz Karşılaştırması", Yeminli Mali Müşavir Yıldırım Bozbıyık "Vergilendirme Süreçlerinde Dijitalleşme", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak "Yapay Zeka ve Vergilendirme Süreci", Vergi Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Emre Akın "Uluslararası Vergi Gelişmeleri" konusunda sunum yapacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ikinci oturumda da Ciner Grubu Vergi Direktörü Serdar Kılıç, "Karbon Vergisi ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması", Vergi Muhasebe ve Denetim Çalışma Grubu Başkanı Tayfun İçten, "Blocakchain ve Dijital Varlıkların Vergilendirmedeki Konumu", Eski Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Tuncer "Transfer Fiyatlandırması Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar", Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Sezer "Sosyal Medya Gelirlerinin Vergilendirilmesi" konusunda konuşacak.