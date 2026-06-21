Türk yatırımcı 128 ülkeye ulaştı

Türk yatırımcıların küresel ekonomideki etkisi her geçen yıl artıyor. Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı "Yurt Dışı Yatırım Anketi" sonuçlarına göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin dünyanın 128 ülkesinde toplam 2 bin 251 doğrudan yatırımı bulunuyor. Yurt dışındaki Türk yatırımları bir yılda yaklaşık yüzde 15 artarak 60.1 milyar dolardan 69.2 milyar dolara yükselirken, yatırımcılarla iştirakler arasındaki borç ilişkilerinin de dahil edildiği net yatırım pozisyonu 72.1 milyar dolar olarak hesaplandı. Veriler, Türk şirketlerinin özellikle Avrupa pazarındaki güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu. Toplam yatırımların 846'sı Avrupa Birliği ülkelerinde yer alırken, Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar ve Doğu Avrupa'yı kapsayan diğer Avrupa ülkelerinde ise 464 yatırım bulunuyor. Sektörel dağılım incelendiğinde ise finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 62'lik payla açık ara ilk sırada yer aldı. Finans ve sigortayı yüzde 7.8 ile madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 5.1 ile ticaret takip etti.

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