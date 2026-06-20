Türk yatırımcıların yurt dışındaki varlığı 72 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Yurt Dışı Yatırım Anketi" sonuçlarına göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdiği 2 bin 251 yatırımın sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolar oldu.

YURT DIŞI YATIRIMLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

2024 yılında 60,1 milyar dolar seviyesinde bulunan sermaye pozisyonunun bir yıl içinde yaklaşık 9 milyar dolar arttığı görüldü.

Yatırımcılarla yurt dışındaki iştirakler arasındaki borç ilişkilerinin de dahil edildiği net yatırım pozisyonu ise 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

YATIRIMLARIN MERKEZİ AVRUPA

Türk sermayesinin yurt dışındaki yatırımlarında Avrupa öne çıktı. Toplam 2 bin 251 yatırımın 846'sı Avrupa Birliği ülkelerinde, 464'ü ise Birleşik Krallık, Rusya, Balkan ülkeleri, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa'nın yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinde bulunuyor.

AB ülkeleri toplam yatırımların yüzde 38,3'ünü oluştururken, diğer Avrupa ülkelerinin payı yüzde 20,8 olarak hesaplandı.

Sermaye büyüklüğü açısından da Avrupa ilk sırada yer aldı. AB ülkelerindeki Türk yatırımlarının sermaye pozisyonu 36,7 milyar dolar ile toplamın yüzde 53,1'ine ulaştı. Diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımlar ise 18,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA YATIRIM HOLLANDA'DA

Ülke bazında değerlendirildiğinde Türk yatırımcıların en büyük yatırım merkezi Hollanda oldu.

2025 yılı sonu itibarıyla Hollanda'da 223 yatırım ve 26,1 milyar dolarlık sermaye pozisyonu bulunuyor. Hollanda'yı 4,8 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla Jersey bölgesi takip etti.

Birleşik Krallık'ta 125 yatırımın toplam büyüklüğü 3,9 milyar dolar olurken, ABD'deki 209 yatırımın sermaye pozisyonu 3,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

İHRACAT İTHALATI AŞTI

Türkiye'den yurt dışındaki yatırımlara yönelik ticaret hacmi de dikkat çekti.

2025 yılında söz konusu yatırımlara yapılan ihracat 10,7 milyar dolar olurken, ithalat 8,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracatın ithalatın üzerinde seyrettiği görüldü.

FİNANS SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Türk yatırımcıların yurt dışındaki faaliyet alanlarında finans ve sigorta sektörü açık ara öne çıktı.

Toplam yatırımların yüzde 62'sini finans ve sigorta faaliyetleri oluştururken, bu alandaki yatırımların büyük bölümünü holding şirketleri meydana getirdi.

Finans sektörünü yüzde 7,8 ile madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 5,1 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 4,2 ile ana metal sanayisi, yüzde 3,8 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 2,9 ile gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, yüzde 2,3 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri ile yüzde 1,6 ile inşaat faaliyetleri izledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör