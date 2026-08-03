Türk yemeklerine yoğun ilgi! Türkiye’de gastronomi turizmi büyüyor: Yeme içme geliri yüzde 9 arttı

TURİSTLER, GİYECEK VE AYAKKABIYA DA 2,2 MİLYAR DOLAR HARCADI

Harcama türlerine göre incelendiğinde, turistlerin en çok harcama yaptığı alanlardan birisi de giyecek ve ayakkabı alışverişleri oldu.

Ülkeye gelen turistler, yılın ilk yarısında giyecek ve ayakkabılar için 2 milyar 196 milyon 385 bin dolar harcama gerçekleştirdi.