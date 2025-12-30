Turkcell Ailem’e Aile Yılı’nda büyük ilgi

Turkcell'lilerin aile boyu avantajlardan faydalandığı Turkcell Ailem kampanyasına kısa sürede 1 milyondan fazla üye katıldı. Aile Yılı'na özel olarak hayata geçirilen kampanya kapsamında Turkcell uygulamasında binlerce aile grubu oluşturuldu. Kullanıcılar Turkcell Ailem grubuyla GB transferi yaptı, sınırsız konuştu.

'TURKCELL AİLEM' PAYLAŞMAYI SEVDİ: AİLE ÜYELERİ BİRBİRLERİYLE BİNLERCE GB TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi: "Müşteri memnuniyeti odağımız doğrultusunda 2025'te çok önemli uygulamalara imza attık. Kullanıcılarımızın paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'lerin puana dönüştüğü Tumbara'dan sonra sektörümüz adına önemli yeniliklerden biri de Turkcell Ailem oldu. Turkcell Ailem kampanyamız ile aile olmanın gücünü ve değerini vurguluyoruz.

Böylesi değerli bir projeyi Aile Yılı'nda başlatmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Teknolojinin gücüyle ailelerin hayatını kolaylaştırdığımız yeni hizmetimiz çok büyük beğeni topladı. Kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi Turkcell Ailem kampanyamızdan yararlanmaya başladı. Aile üyeleri birbirleriyle binlerce GB transferi gerçekleştirdi. Bu kampanyamızda da olduğu gibi yenilikçi çalışmalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya ve onlar için değer üretmeye devam edeceğiz."

AİLE YILI'NDA AİLE OLMANIN DEĞERİNE DİKKAT ÇEKEN KAMPANYA

Turkcell Ailem platformunu kullanarak 2 ila 5 kişilik gruplar oluşturan bireysel kullanıcılar; grup içi GB transferi, grup içi sınırsız konuşma haklarına sahip oluyor. Salla Kazan avantajlarının yanı sıra yakınlarını Turkcell'e davet edenlere GB hediyelerinin de verildiği platformun bir diğer önemli özelliği, 65 yaş ve üzerindeki grup üyelerine her ay ekstra 2000 dakika konuşma hakkı tanımlanması. Aile Yılı'na özel hayata geçirilen kampanya, 2026 yılında da avantajlarıyla devam edecek.