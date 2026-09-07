Turkcell One, en popüler platformları tek pakette birleştirdi, yüzde 40’a varan tasarruf sağladı

Turkcell'in dijital hayatı kolaylaştıran yenilikçi servisi Turkcell One kısa sürede kullanıcıların beğenisini kazandı. HBO Max'lı TV+, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox, Wonjo Kids gibi en popüler platformları bir araya getiren Turkcell One, Turkcell Uygulaması'ndan tarifeye eklenerek kullanılabiliyor. Ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan tasarruf ve 12 ay sabit fiyat garantisi sağlayan Turkcell One'a eklenen son dijital platform ise Disney + oldu.

"KISA SÜREDE GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ, MÜŞTERİLERİMİZİN DEĞİŞEN İHTİYAÇLARINI DOĞRU YAKALADIĞIMIZIN KANITI"

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell One'ın, müşteri deneyiminde ortaya koydukları "Turkcell Çözüm Gücü" yaklaşımının çok önemli bir parçası olduğunu ifade ederek şöyle dedi: "Müşteri deneyimini mükemmelleştirme seferberliğinde 2024'ten bu yana birçok yenilikçi çözümü hayata geçirdik. Turkcell Çözüm Gücü yaklaşımımızın merkezinde müşterilerimizi dinlemek, değişen ihtiyaçlarını doğru zamanda görmek ve hayatlarını kolaylaştıran çözümler geliştirmek var. Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz Turkcell One da bu anlayışın en somut ve güçlü adımlarından biri. Bugün kullanıcılar filmden diziye, müzikten çocuk içeriklerine kadar çok geniş bir dijital içerik dünyasına erişim sağlıyor. Dijital platformların sayısı arttıkça da abonelikleri yönetmek hepimiz için daha karmaşık hale geldi. Farklı hesaplar, farklı ödeme günleri ve fiyat değişiklikleri kullanıcıların üzerine yeni bir yük getiriyor ve takibi zorlaşıyor. Turkcell One'ı bu iç görüden hareketle, dijital hayatı sadeleştiren bütünleşik bir çözüm olarak sunuyoruz. Böylece Turkcell'liler sevdikleri içeriklere daha kolay ulaşırken, farklı abonelikleri ayrı ayrı yönetmek zorunda kalmıyor ve önemli bir tasarruf avantajı elde ediyor. Kısa sürede gördüğümüz ilgi, Turkcell'lilerin değişen ihtiyaçlarını doğru yakaladığımızın kanıtı."

Son olarak Disney+'ın eklenmesiyle birlikte Turkcell One dünyasının daha da genişlediğini belirten Akgüç; "Turkcell One ile dijital içerik deneyimini daha sade, daha avantajlı ve daha erişilebilir hale getiriyoruz. Turkcell One çatısı altında HBO Max'lı TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox, Wonjo Kids yer alıyor. Turkcell gücünde 5G ile dijital deneyimin daha da hızlandığı bu dönemde yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

TURKCELL ONE İLE YÜZDE 40'A VARAN TASARRUF

Bireysel faturalı mobil müşterilere sunulan Turkcell One paketleri, tarifeye ek 500 TL'den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. 12 aylık taahhüt süresince paket fiyatı sabit kalıyor. Kullanıcılar ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan tasarruftan yararlanabiliyor. Turkcell One servisine Turkcell Uygulaması, çağrı merkezi ve Turkcell mağazaları üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

KEREM BÜRSİNLİ TURKCELL ONE REKLAMI YAYINLANDI

Kerem Bürsin'in rol aldığı Turkcell One reklam filmi de yayınlandı. Filmde Turkcell One'ın kullanıcı dostu yapısı ve müzikten sinemaya kadar hayatın her anını kapsayan dünyası, eğlenceli bir kurguyla anlatılıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör