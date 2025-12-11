Turkcell Tedarikçi Zirvesi 2025 gerçekleşti

Turkcell tarafından, yerli ve yenilikçi teknolojileri desteklemek amacıyla düzenlenen Tedarikçi Zirvesi'nin 2025 yılı buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 katılımcının yer aldığı zirvede, 5G'ye geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilerin, yenilikçi çözümlerin kullanımı konusunda fikir alışverişi yapıldı. Turkcell'in tedarik zincirindeki verimlilik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik odaklı hedefleri ve uygulamalarına değinildi.

Ayrıca zirve kapsamında düzenlenen "5G Yerli ve Milli Ürün Geliştirme" panelinde şebeke teknolojileri, yerli ürün geliştirme süreçleri, global rekabete hazırlık ve ekosistemin ihtiyaç duyduğu teknik dönüşüm başlıkları masaya yatırıldı. Yerli tedarikçilerle iş birliklerinin geleceği, üretim kabiliyetleri ve 5G'nin sağlayacağı yeni fırsatlar değerlendirildi. Panelin ardından inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularında başarılı tedarikçiler ve çalışanlar ödüllendirildi.

"5G yolculuğunda tedarikçi ekosistemimizle birlikte yol alıyoruz"

Zirvede 5G çağında yerli ekosistemi güçlendirmenin önemine değinen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Ülkemiz 5G için gün sayıyor. Bu süreçte yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Altyapı bileşenlerinde dışa bağımlılığı azaltmak, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun temel unsurlarından biri. Turkcell olarak 5G'ye geçişte, ulusal tedarikçilerimizi önceliklendirerek ve milli ürünleri kullanarak yerlilik oranını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin teknoloji ekosisteminin paydaşlarıyla ortak Ar-Ge projeleri geliştiriyor, baz istasyonlarından çekirdek şebekeye kadar yerlilik oranını artırıyoruz. Nitekim bu çerçevede geçtiğimiz aylarda, 5G'ye geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilerin kullanımını teşvik etmek üzere 5G Yerli Ürün Çalıştayı düzenledik. Hedefimiz yerli ve milli bileşenleri önceliklendirerek 5G deneyimini Turkcell gücüyle ülkemize yaşatmak."

Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik odağı

Dr. Ali Taha Koç konuşmasında, Turkcell'in Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi'ne de değindi: "Sürdürülebilirlik, tüm iş süreçlerimizin merkezinde. Bu anlayışla, tedarik zincirimizin sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdik. Bu yıl kritik öneme sahip 60 tedarikçimizin ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) performansını analiz ederek gelişim alanlarını belirledik. 45 tedarikçimiz sürece aktif şekilde katıldı. Satın alma hacmimizin yüzde 95'ini oluşturan 220 stratejik tedarikçiyi önümüzdeki üç yılda bu sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Attığımız tüm bu adımlar, tedarikçilerimizle birlikte daha güçlü, şeffaf ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma kararlılığımızın somut birer göstergesi."

"Google Bulut yatırımı, yerli tedarikçilere de çok güçlü iş birliği olanakları sunacak"

Turkcell ile Google Cloud arasında, Türkiye'de "Google Cloud Bölgesi" kurulmasına yönelik stratejik iş birliğine de vurgu yapan Genel Müdür Koç, şöyle devam etti: "Türkiye'nin dijital yolculuğunda büyük ve çok anlamlı bir adım olan bu proje, kurulum ve güvenlik gibi alanlarda yerli tedarikçilere çok güçlü iş birliği olanakları sunacak. 5G ve bulut yatırımlarımızla Türkiye'nin teknoloji tedarik zincirini daha güçlü, daha rekabetçi ve daha bağımsız hâle getireceğiz. Türkiye'nin dijital geleceğini, yerli tedarikçilerimizin gücüyle inşa ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz sizinle Turkcell'iz."

"Beklentimiz, tedarikçilerimizin teknoloji geliştirerek ürünlerindeki yerlilik oranlarını artırmaları"

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da şu mesajları verdi: "Turkcell olarak 2 binden fazla tedarikçiyle büyük bir ekosisteme sahibiz ve birlikte gelişmeyi önemsiyoruz. 5G ve bulut yatırımlarımızın sağladığı fırsatları tedarikçilerimizle paylaşırken, Tedarikçi Eksenli İnovasyon (TEİ) Programımızla iş birliklerini güçlendiriyoruz. KOBİ'lerle birlikte teknoloji geliştirmeyi, yerli çözümlerin payını artırmayı ve bu çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Beklentimiz; tedarikçilerimizin inovasyon odaklı çalışarak ürünlerindeki yerlilik oranlarını yükseltmeleri ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunmalarıdır. Bu zirve de karşılıklı görüş alışverişi ve yeni iş birliği fırsatları için önemli bir etkinlik."