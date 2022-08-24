Turkcell teknoloji girişimlerinin yanında

TURKCELL, teknoloji odaklı girişimleri desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ, Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Turkcell GSYF), üç önemli yatırım gerçekleştirdi. Turkcell GSYF, yenilenmiş telefon ve elektronik cihaz sağlayıcısı EasyCep, bilişim güvenliği şirketi Barikat Siber Güvenlik ve dijital güvenlik & şifreleme ürünleri geliştiren Procenne'e yatırım yaptı. Turkcell Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal Finansman Direktörü ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Ali Serdar Yağcı, büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapmayı hedeflediklerini kaydetti.