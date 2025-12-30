Turkcell Türkiye’ye 30 yılda 31 milyar dolar yatırım yaptı

Turkcell, 2025'te gerçekleştirdiği stratejik altyapı yatırımları, 5G frekans ihalesi ve küresel teknoloji devleriyle yaptığı işbirlikleriyle dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, 2026 için belirlediği yapay zekâ entegrasyonu ve bulut bilişim hedefleriyle büyüme ivmesini artırmayı hedefliyor. Turkcell, 2025'i, 5G frekans ihalesinde en yüksek bant genişliğini almasının yanı sıra BOTAŞ ile imzaladığı 15 yıllık fiber altyapı anlaşması gibi birçok stratejik hamleyi hayata geçirerek tamamladı.

40 MİLYON BARAJINI AŞTI

Şirket, toplamda 31 milyar doları bulan yatırım geçmişine ek olarak, Google ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 3 milyar dolarlık yeni bir yatırım taahhüdüyle teknoloji altyapısını güçlendirmeye odaklandı. Şirket, 1 Nisan 2026'da "Turkcell Gücüyle 5G" mottosuyla yeni teknolojiye geçişi planlarken, mobilde 40 milyon kullanıcı barajını aşarak pazar liderliğini sürdürüyor. Ayrıca şirket, 2026 için enflasyonun üzerinde reel büyüme ve bulut bilişim gelirlerinde yüzde 50'ye varan artış da öngörüyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2025'in başında birçok bilinmeyeni barındırdığını ancak yılsonunda hedeflenen noktanın üzerine çıktıklarını ifade etti. Koç, BOTAŞ ihalesinin kazanılmasıyla Türkiye çapındaki fiber altyapının 15 yıl daha garanti altına alındığını dile getirerek, "5G ihalesini de 2025 yılında gerçekleştirdik. Biz 5G ihalesinde Türkiye'nin Turkcell'i olarak en yüksek frekans bandını aldık ve en yüksek bedeli ödedik. 1 milyar 224 milyon dolar vererek 17 yıllığına 5G frekanslarının sahibi olduk" dedi.

UCUZ TELEFON HAMLESİ

Türkiye'deki 5G uyumlu telefon oranının henüz yüzde 25 seviyelerinde olduğunu aktaran Koç, Samsung ile yapılan stratejik anlaşma sayesinde yerli üretim 5G uyumlu cihazların erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunulduğunu söyledi. Google Cloud ile yapılan işbirliğinin teknolojik dönüşümün en önemli katalizörü olduğunu belirten Koç, "Türkiye'ye 31 milyar dolar yatırım yaptık. 1.2 milyar dolarlık frekans bedelinin üzerine, Google ile yapmış olduğumuz 3 milyar dolarlık yatırımın 1 milyar dolarını Turkcell sağlayacak" diye konuştu.



KAZANCIN DÖRTE BİRİ YATIRIMA

Koç, şirketin 2026 beklentilerine ilişkin de, "Enflasyonun üzerinde reel büyüme bekliyoruz. Yatırımlarımızın gelire oranı yüzde 23 civarında, yani kazandığımız her 4 liranın 1 lirasını AR-GE ve altyapıya harcıyoruz" değerlendirmelerini yaptı. Koç, TV+'ın da 6.2 milyon kullanıcıya ulaştığını ve küresel içerik devlerinin yapımlarının izleyiciyle buluşturulduğunu anlattı.