Turkcell ve Huawei’den dev anlaşma

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkisini pozitif yönde artırmak için çalışmalarına hız katan Turkcell Mobil Dünya Kongresi 'nde sürdürülebilirlik alanında Huawei ile stratejik işbirliği anlaşmalarına imza attı. Sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayacak bu işbirlikleri, enerji verimliliğini artırmadan yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu , karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetler sunduklarını ifade etti. Aksu, Turkcell'in enerji sarfiyatını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, 2021'de gerçekleştirdiği rüzgâr enerji santrali satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini vurguladı.Bülent Aksu, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşma doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Tüm iş süreçlerinde sosyal ve çevresel iş yapış şeklimizin rehberi olan Sürdürülebilir Yönetişim İlkeleri'ni Haziran 2021'de açıklamıştık. Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar; bir yandan ülke emisyonlarını azaltmaya katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürün, hizmet ve istihdam alanlarının tasarlanmasına olanak sunacak. Türkiye 'nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı. Bu anlamda ülkemizde her sektörde, her alanda yenilikçi ve bu dönüşüme katkı sağlayacak somut adımlara ihtiyaç duyuyoruz."Turkcell toplam 3 güneş enerjisi projesiyle 2020'de yenilenebilir kaynaklardan 1.6 milyon kWh elektrik üretmişti. 2021'de yenilenebilir enerji alanında kapasitesini yeni yatırımla güçlendiren şirket, İzmir Karadağ Rüzgâr Enerjisi Santrali'ni (RES) satın aldı. Turkcell toplam kurulu gücü 18 MW olan ve yılda yaklaşık 67.5 GWh'lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip bu RES ile 2.500 baz istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Santralin kapasitesini önümüzdeki dönemde daha da artırma yönünde çalışmalar sürüyor.sağlıktan eğitime, madenlerden lojistik sektörüne kadar her alana girdi. Huawei Day0 Forumu 'nda konuşan Huawei İcra Direktörü ve Mobil Operatörlerden Sorumlu Başkanı Ryan Ding , bir kömür madeninin makasları uzaktan kontrol etmek için kullandığı 5G uygulama örneklerini paylaştı. 5G'nin devreye alındığı ocakta madencilerin daha güvenli bir ortamda çalıştığını söyleyen Ding, " Çin 'de, Kurumsal 5G Endüstrisi özel ağları, birden fazla sektörde dengeli bir şekilde dağıtıldı. Huawei, 2021'in sonuna kadar Çinli operatörler ve iş ortaklarıyla 3.000'den fazla ticari sözleşme imzaladı" dedi. Ding, 5G yatırımı yapan operatör sayısının 200'e, kullanıcı sayısının 700 milyona, cihaz sayısının ise bin 276'ya ulaştığını belirtti.