Turkcell’den 5.2 milyar TL’lik kâr

Turkcell, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 2.5 artışla 71.8 milyar TL'ye yükselirken, net kârı 5.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide FAVÖK 30.0 milyar TL'ye ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 41.8 oldu. 5G'nin devreye alındığı bu faaliyet döneminde, toplam mobil abone sayısı şirket tarihinde ilk kez 40 milyonu aştı. Sabit kablosuz erişimde güçlü bir kullanıcı deneyimi sunan Superbox ise net 64 bin abone kazanımıyla, 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü çeyrek performansını kaydetti. İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Makroekonomik koşullardaki değişime rağmen çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve disiplinli ticari yaklaşımımız sayesinde reel büyüme performansımızı sürdürdük. Yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 28'e revize ederken, yüzde 5-7 reel gelir büyümesi ve yüzde 40-42 FAVÖK marjı öngörümüzü koruyoruz. Gelirlerimize oranla yatırım harcamasının ise yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

243 BİN ABONE KAZANDI

Turkcell'in ikinci çeyrekte 243 bin net mobil abone kazandığını belirten Koç, şöyle devam etti: "Rekabetin değer odaklı seyrettiği bu dönemde abone kazanımındaki başarımızı sürdürerek toplam mobil abone sayımızı ilk kez 40 milyonun üzerine taşıdık. Faturalı abone bazımız ise 284 bin arttı. 5G lansmanının ardından çekim gücü, internet hızı, bağlantı sürekliliği gibi temel müşteri deneyimi alanlarındaki Net Tavsiye Skorlarımız (NPS) yükseldi. Bu sonuçlar, şebeke yatırımlarımızın müşteri deneyimine doğrudan yansıdığının kanıtıdır." Superbox'ın ikinci çeyrekteki performansına vurgu yapan Koç, "Superbox ürünümüz ile Sabit Kablosuz Erişim alanında yüzde 74 pazar payıyla lideriz. Son dört çeyrekteki toplam net Superbox abone kazanımımız ise 163 bini aştı" şeklinde konuştu.

• Konsolide gelirlerde yıllık bazda yüzde 2.5 büyüme

• 5.2 milyar TL net kâr

• 30 milyar TL konsolide FAVÖK

• Yüzde 41.8 FAVÖK marjı