Turkcell’den dijital abonelik karmaşasına yenilikçi çözüm: En popüler uygulamalar, tek pakette ve tek faturayla Turkcell One’da

Turkcell, dijital abonelikleri tek yerden yönetmeyi sağlayan Turkcell One servisini müşterilerinin kullanımına sundu. HBO Max'lı TV+, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube ve YouTube Müzik, fizy Sesli Kitap, lifebox, Wonjo Kids gibi popüler dijital platformları tek pakette bir araya getiren Turkcell One sayesinde kullanıcılar, tüm abonelikleri, tarife değişikliğine gerek kalmadan tek bir Turkcell faturasıyla kolayca yönetebiliyor. 12 ay sabit fiyat garantisi sunan Turkcell One, tekil aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan fiyat avantajıyla dijital içerik deneyimini sadeleştiriyor ve ödeme karmaşasına çözüm sunuyor.

"TURKCELL ONE İLE MÜŞTERİLERİMİZE YÜZDE 40'A VARAN TASARRUF İMKâNI SUNUYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi:

"Turkcell olarak telekom operatörü olmanın ötesinde bir teknoloji şirketiyiz. Teknolojiyi insanların günlük hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını sadeleştirmek ve dijital deneyimlerini daha erişilebilir hale getirmek için şekillendiriyoruz. Çünkü artık müşterilerimiz, güçlü bağlantının yanı sıra içerikten eğlenceye, buluttan dijital servislere kadar hayatın farklı alanlarında güvenilir, pratik ve bütünleşik çözümler bekliyor. Bugün pek çoğumuz farklı platformlarda çok sayıda üyelik kullanıyor ve bunların takibini yapmak giderek daha karmaşık hale geliyor. Turkcell olarak modern hayatın bu güncel iç görüsünü karşılayacak yenilikçi bir çözüm geliştirdik ve Turkcell One'ı hayata geçirdik."

Akgüç sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefimiz, dijital içerik ve servisleri tek çatı altında buluşturarak müşterilerimize daha sade, pratik ve avantajlı bir deneyim sunmak. Yeni nesil dijital hizmet anlayışımızın bir yansıması olan Turkcell One, farklı platformlara dağılmış aboneliklerin tek bir noktadan tek bir Turkcell faturasıyla yönetilmesini sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede, platformların farklı ödeme günleri veya sürpriz fiyat artışları gibi detaylarla uğraşmak zorunda kalmıyor. Hem dijital içerik deneyimi anlamında hem de günlük hayatın koşuşturması içinde gerçek anlamda büyük bir kolaylık. Platformlara ayrı ayrı yapılan üyelikler için ödenen tutardan çok daha uygun bir fiyat belirledik. Ürünümüzün fiyatı 12 ay taahhütle bir yıl boyunca sabitleniyor ve platformların bu süredeki fiyat artışlarından etkilenmiyor. Böylelikle Turkcell One ile müşterilerimize %40'a varan tasarruf imkânı sunmuş oluyoruz. Bir diğer avantaj ise; kullanıcılar, platformlardaki profillerini ve geçmiş kullanım verilerini sıfırlamak zorunda değil. Kişisel hesap bilgileriyle giriş yaparak mevcut aboneliği Turkcell One'a taşımak mümkün. Müşterilerimizin hayatını son derece kolaylaştıracağına inandığımız bu dev projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, global ve yerel tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

Faturalı mobil hatlara özel bir avantaj olan Turkcell One; paket içeriklerine göre 500 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kullanıcılar Turkcell Uygulaması, çağrı merkezi ve bayi kanalları üzerinden Turkcell One'a ulaşabiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör