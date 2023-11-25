Turkcell’den üç alanda dev yatırımlar geliyor

Turkcell yeni döneme üç alanda büyük yatırımlarla giriyor. Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve sürdürülebilirlik için yenilenebilir enerji yatırımları yeni dönemde öne çıkacak alanlar. Turkcell'in geride bıraktığı 30 yılda Türkiye'nin dijitalleşme tarihini yazdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Turkcell dünyanın konuştuğu teknolojileri çalışan, test eden ve uygulayan bir şirket.Üretken yapay zekâ, 5G, 6G, nesnelerin interneti (IoT), davranışların interneti (IoB), büyük veri, bulut bilişim Turkcell için geleceğin değil bugünün kavramları. Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümüne tanıklık eden bir şirket olarak Turkcell, bu mirası gelecek 100 yıla taşıma sorumluluğunun bilincinde. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı', 'Yenilikçi Teknolojilerin Yüzyılı' haline getirmek" dedi.Enerji verimliliği alanında çalışmaların yapıldığını ve alternatif enerji yatırımları, ekipman modernizasyonu ve parametre optimizasyonu gibi farklı kategorilerde toplamda 100'e yakın alt başlıkta projelerin sürdüğünü belirten Koç, "Geçen yıl yapılan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı çevreci kaynak odaklı enerji verimliliği projeleri sayesinde 2022 yılı sonunda yaklaşık 65 GWh ve 200 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandı. 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini devreye almayı planlanıyoruz. İzmir Karadağ Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin kapasitesini artırarak tüm yeşil enerji kaynaklarıyla yıllık tüketiminin yüzde 65'inin karşılanması planlanıyor. Turkcell Grubu'nun hedefi enerji tüketimini, 2030'a kadar kendi kaynaklarından yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılamak ve 2050'de net sıfır şirket olmak" şeklinde konuştu.Ali Taha Koç, teknolojiyle yenilenen yaşam alanlarında, akıllı cihazlarla bağlantı kurulan her hizmette Turkcell'in olacağını kaydederek şunları söyledi: "Bundan sonraki teknolojilerin insan ve nesne odaklı olması gerekiyor. TOGG örneğindeki gibi insanları destekleyen nesnelere yerli ve milli teknolojilerimizi entegre edeceğiz." Kullanıcılara hizmet veren teknolojilerin insan ve nesne odaklı olması gerektiğine dikkat çeken Koç, Turkcell'in de içinde yer aldığı Togg'daki teknoloji kullanımının bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi.Koç, "Otomobiller de artık yaşam alanı haline geldi. Başlı başına yerlilik göstergesi olan Togg'un e-devlet entegrasyonunu yaklaşık iki haftada yaptık. İlerleyen dönemde BiP'ten video konferansa katılmak da fizy üzerinden müzik dinlemek de mümkün olabilecek. Akıllı cihazlar üzerinden bağlantı kurulan her platformda olmak istiyoruz" diye konuştu.Turkcell ve teknolojinin iki 'T'sinin hep yan yana olacağı projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Koç, "Teknoloji çağında rekabet dijital dünyada yaşanıyor. Bu yüzden Türkiye'nin dijital egemenliğini de korumamız gerekiyor. Yenilikçi teknolojilere yapay zekâ, siber güvenlik gibi yeni dikeyler açıp Türkiye'nin verisini korumak ve Türkiye'yi dijitalleştirmek için çalışacağız. Yapay zekâ alanında kendi algoritmalarımızı oluşturacak bir altyapıya sahip olmamız lazım. Turkcell'in 38 milyon kullanıcısı var. Bu çok büyük bir veri. Bu veriyi analiz edip algoritmaları yapay zekâ bazlı güvenli sistemlere evireceğiz" dedi.Turkcell, spor alandaki faaliyetlerini artırarak 1 milyar TL'nin üzerinde destek sunmuş durumda. Atletizmden yüzmeye, tenisten golfe, paralimpik sporlardan bireysel branşlara kadar pek çok alanda federasyonların, kulüplerin ve sporcuların yanında olan firma, futbola desteğe ise ilk olarak 2002 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'a sponsor olarak başladı. 2005-2010 yılları arasında Süper Lig'in ilk isim sponsoru olan Turkcell, 2021'de kadın futbolunun gelişimine katkı için sponsor oldu. Kadın Milli Takımlarının sponsorluğunu üstlenen ve Kadın Ligi'ne ismini veren Turkcell, 2010'dan bu yana Türkiye Futbol Federasyonu'nun ana sponsoru.