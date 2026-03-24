Turkcell’den Yaşlılara Saygı Haftası’na özel "Dijital Bahar Büyük Yarış" etkinliği

Turkcell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde 2021 yılından bu yana yürüttüğü Dijital Bahar projesi kapsamında huzurevlerinde yaşayan büyükleri teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor. Proje bünyesinde kurulan teknoloji salonlarında büyükler; sevdikleriyle iletişim kurabiliyor, e-Devlet işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve VR gözlükler aracılığıyla ülkemizin farklı güzelliklerini sanal ortamda deneyimleyebiliyor. Sunulan dijital okuryazarlık eğitimleri sayesinde ise teknolojiyi daha bilinçli ve güvenli şekilde kullanmaları destekleniyor. "Dijital Bahar Büyük Yarış" etkinliği de bu süreci daha eğlenceli ve motive edici hale getirerek öğrenmeyi pekiştiriyor.

Proje kapsamında düzenlenen "Dijital Bahar Büyük Yarış" etkinliğinde, dört farklı huzurevinde kurulan yarış arabası simülatörlerinde katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de kıyasıya yarıştı. İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Ankara'daki katılımcılar, dijital pistlerde yarışarak Turkcell'in sunduğu teknolojileri deneyimleme fırsatı buldu.

Yaşlılara Saygı Haftası'nda düzenlenen etkinlikte, parkuru en hızlı şekilde tamamlayan dört huzurevi sakini Büyük Yarış finali için İstanbul'daki Turkcell Genel Müdürlüğü'nde ağırlandı. Finale kalan katılımcılara 5G uyumlu akıllı telefon hediye edilerek dijital dünyayla bağlarını daha da güçlendirmeleri desteklendi.