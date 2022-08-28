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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Turkish Cargo Avrupa’nın zirvesinde

Turkish Cargo Avrupa’nın zirvesinde
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) lojistik markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl yayımlanan "Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine" göre, toplam taşıma performansı ile hava kargo şirketleri arasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak tedarik zincirine sağladığımız katkılar ile hava kargo sektörüne değer katmaya ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Turkish Cargo'nun 2025 yılında dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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Turkish Cargo Avrupa’nın zirvesinde
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