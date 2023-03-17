Türkiye 1,4 milyar dolarlık boya ihracatı yaptı

"2030 YILINDA KİMYA SEKTÖRÜNÜN HEDEFİ 50 MİLYAR DOLARI AŞMAK"

Akçalı'nın ardından ise sözü İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister devraldı. Adil Pelister sözlerine deprem felaketinin vurduğu şehirler için yardımlarını esirgemeyen meslektaşlarına teşekkür ederek başladı. Pelister, konuşmasında Türk kimya sanayiine dair rakamları ve hedeflerini paylaştı: "2022 itibarıyla toplam 254 milyar dolarlık ülke ihracatının içinde 33.6 milyar dolar ile kimya sektörümüz birinci sıraya yerleşti. Bugün ülke ihracatında yaklaşık yüzde 15'ine yaklaşmış durumda. 2030 senesinde ise kimya sektörümüzün hedefi 50 milyar doları aşmak" ifadelerini kullandı.

Ortak toplantı boyunca dünyadan ve ülkemizden sektörün önde gelen isimleri sunumlar gerçekleştirdi. Toplantıda KKDİK'ten, global boya sektörünün konumuna kadar önemli konularda konuşmalar yapıldı ve aynı zamanda 'Dünya ve Türkiye Boya Sektöründeki Önemli Gelişmeler' başlığı altında panel gerçekleşti. Panel katılımcıları sürdürülebilirlik, mikroplastikler ve biyosit kullanımına yönelik kısıtlamalara global bakış konularında konuşmalar gerçekleştirdi. Sektörün önde gelen firmalarından katılımcılar toplantıyı ilgi ile takip etti.

Toplantı Dünya Boya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tom Bowtell ve BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akçalı'nın gerçekleştirdiği kapanış konuşmalarının ardından son buldu.