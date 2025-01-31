Türkiye ABD için önemli bir ekonomik partner

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın olduğu bilinen ve seçim kampanyası döneminde rol alan iş insanı Gentry Thomas Beach, Türkiye'yi ziyaret etti. Beach'in Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin gelişmesine yönelik atılacak potansiyel adımlar değerlendirildi. Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tezmen, "Türkiye- ABD ilişkileri açısından pozitif bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Beach ile görüşmemizde de bunu net bir şekilde gördük" dedi. Emre Tezmen, Thomas Beach'in, Türkiye- ABD ilişkilerinin iyi bir rotaya evrilmesinde ekonomi diplomasisinin büyük öneme sahip olduğunu, iki ülke arasında stratejik işbirliğinin ekonomik ilişkiler yoluyla arttırılması gerektiğini özellikle vurguladığını dile getirdi.Tezmen, görüşmede ABD açısından bölgedeki en önemli ticari partnerlerin başında Türkiye'nin geldiğini teyit ettiklerini belirterek, "Yeni dönemde Türk iş dünyası açısından ABD ile işbirliğini geliştirmek için çok önemli fırsatlar var. Görüşmemizde bunları ve ülkemizin kapasitesini kapsamlı olarak ele aldık. Özellikle enerji, maden, teknoloji ve finans alanında atabileceğimiz ortak adımları detaylı olarak ele aldık. Ayrıca üçüncü ülkelere ilişkin de işbirliği alanlarımızı konuştuk. Afrika, Balkanlar ve Pakistan bu alanda konuştuğumuz ülke ve bölgeler oldu" ifadelerini kullandı.ABD'deki yeni dönemin Türkiye adına önemli fırsatlar sunduğuna vurgu yapan Tezmen, "Bu konulara sadece şirketimizin menfaati açısından bakmıyoruz. Ülkemizin, insanımızın refahını önemsiyoruz. Burada atacağımız adımların ülkemize sağlayacağı fayda bizleri elde edeceğimiz kazanımlardan çok daha fazla heyecanlandırıyor. İş dünyamızın da bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlayacağımız işbirlikleri ile doğru bir ekonomi diplomasisi uygularsak buradan ülkemizin menfaatine önemli sonuçlar, kazanımlar elde edebiliriz" diye konuştu.