Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu 16-17 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, forum, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Afrika Birliği koordinasyonunda DEİK'in organizasyonuyla bu yıl beşinci kez düzenlenecek.

Foruma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Goncalves Lourenço ile eşi Ana Afonso Dias Lourenço, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı'nın yanı sıra Afrika ülkelerinden ekonomi, ticaret ve maliye bakanlarının katılması bekleniyor.

Ana teması "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" olarak belirlenen forumda, öncelikli sektörler ise tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım ve lojistik, inşaat ve taahhüt, savunma sanayisi, dijital teknolojiler oldu.

Forumun ilk günü, "Sürdürülebilir Gıda Üretim ve Güvenliği", "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İş Birliği", "İlaçlar ve Medikal Malzemeler", "Türkiye-Afrika Lojistik Merkezi", "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu", "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" ve ülke sunumları eş zamanlı olarak düzenlenecek.

EŞ ZAMANLI PANELLER YAPILACAK

Forumun ikinci gününde ise "Teknoloji, İmalat ve Madencilik", "Afrika'nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Afrika'nın Altyapı Gelişimi için Bir Model Olarak Türkiye'nin Yap-İşlet-Devret Deneyimi", "Dijital Ticarette İş Birliği: Türk Üreticiler ve Afrika Dijital Pazarı" panelleri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek. Forumun iki gününde de paneller, G2B ve B2B görüşmeleri eş zamanlı olarak yapılacak.

Etkinliğin ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı'nın eşi Ana Afonso Dias Lourenço'nun teşrifleriyle gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu" panelinde Türk ve Afrikalı iş kadınları, iş dünyasının çehresini değiştirmedeki deneyimlerini aktaracak, işbirliği alanlarını ve kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarının nasıl teşvik edileceğini tartışacaklar.

Foruma, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Afrika Eximbank, Türk Eximbank, uluslararası ve bölgesel finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, DEİK Türkiye-Afrika iş konseyleri başkanları ve karşı kanat kuruluş başkanları, Türkiye'deki ve Afrika'daki ilgili dernekler, meslek kuruluşları ve girişimciler, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye ve Afrika kıtasındaki medya kuruluşları başta olmak üzere, Afrika'da tüm ülkelerden ve Türkiye'den 4 binden fazla iş insanının katılması bekleniyor.

TOPLAM TİCARET HACMİ 32,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye'nin Afrika ile toplam ticaret hacmi 2003'te 5,4 milyar dolar iken geçen yıl 32,8 milyar dolara yükseldi. Türkiye-Afrika toplam ticaret hacminin önce 50 milyar dolara ve daha sonrasında 75 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, Afrika'nın entegrasyonu, ekonomik kalkınması ve sanayi gelişimi için önemli bir stratejik ortak olarak kıta ülkeleriyle kazan-kazan ilkesi doğrultusunda ekonomik ilişkilerini geliştiriyor. Türkiye'nin Afrika'ya ihracatındaki değişim küresel eğilime benzerlik gösteriyor. Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2024'te 21,5 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'nin Afrika'dan ithalatı ise aynı yıl 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.