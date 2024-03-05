Türkiye Almanya’da İspanya’yı solladı

Türk turizm sektörü 2024 yılına hızlı başladı. Özellikle Almanya'dan yoğun bir rezervasyon akışı olan Türkiye, Avrupa'daki en büyük rakibi İspanya'yı dahi solladı. Alman Seyahat Birliği (DRV) tarafından seyahat trendleri raporuna göre, 2024 sezonunda Almanya'da en popüler uçaklı paket tur destinasyonu Türkiye oldu. Raporda, özellikle ailelerin yoğun şekilde Türkiye rezervasyonu yaptığı kaydedildi. Almanya'daki uçaklı paket tur satışlarında İspanya ikinciliğe gerilerken, İspanya'ya dönük paket tatil satışlarında en büyük payı yüzde 29 artışla Mallorca'nın aldığı ifade edildi. İspanya'yı Yunanistan ve Mısır takip etti. Almanya'nın Türkiye'ye olan yüksek talebi Almanya'nın Berlin kentinden düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda da görüldü. Dün kapılarını 55'inci kez açan ve 7 Mart'a kadar devam edecek olan fuarda, Türk turizmciler yabancı acentelerle yoğun bir görüşme trafiğinde bulunurken Türkiye pavilyonu ise doldu taştı.Fuara katılılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm gelir hedefi olduğunu belirterek, "2024'te Almanya bazında 7 milyon turisti geçmeyi umuyoruz" dedi. Erken rezervasyon verilerinin ülkelerden gelmeye başladığını anlatan Bakan Ersoy, "Bunlardan en önemlisi Almanya pazarı. 2023'ü rekor sayıyla kapatmıştık. Almanya'dan 6.2 milyon ziyaretçiyle 2023'ü kapattık. İlk veriler de çok çok iyi. Erken rezervasyonlarda yüzde 20'nin üzerinde artış gözlemleniyor. Bazı operatörlerde bu sayının çok daha fazla olduğunu gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye'nin özellikle Avrupa pazarında pasta payını arttırmayı hedeflediğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti: "Bunun yanında da Uzak Doğu pazarlarında yeni destinasyonları hedef pazar olarak portföyümüze koymuş durumdayız. Avrupa pazarında özellikle nitelikli turisti arttırabilmek için 2018 sonu itibarıyla yeni stratejilere geçmiştik. 2017'yi kişi başı harcama olarak 65 dolarla kapatmıştık. Geçen sene de kişi başı harcamayı 99 dolar rakamına kadar taşıdık. Önümüzdeki sene 106 dolar hedefliyoruz. Türkiye olarak 2028'e kadar kişi başı harcamada 130 dolarları geçmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda da farklı ürün çeşitleriyle pazara girmeyi hedefliyoruz. Son dört yıldır 200'den fazla ülkede şu anda ülkemiz yoğun turizm tanıtımı yapıyor. Bütün bu ülkelerden yolcu trafiği başlattık."Sürdürülebilir Sertifikası'nda Türkiye'nin Avrupa'da lider olduğunu söyleyen Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir bir ülkeyim demekle olmuyor. Sertifika gerekiyor. AB'de kabul görmüş kuruluşlardan bunu sertifikalandırmanız gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye GSTC ile 3 yıllık bir protokol yaptı ve sertifikasyon sürecini başlattı. Biz aslında Türkiye olarak geriden gelmiştik ama Paris Antlaşması'na imza attıktan sonra çok hızlı bir yol aldık. Şu anda sertifikasyon konusunda Avrupa'da en iyi biziz. 17 bin civarında tesisimiz sertifikasyonunu tamamladı. Bu tesislerden bine yakını da üçüncü aşamayı tamamlamış durumda. Sezon başına kadar da ilk aşamayı bütün tesislerin tamamlayacağını ve 21 binden fazla Sürdürülebilirlik Sertifikası'nın birinci aşamasını tamamlayacağını öngörüyoruz. Yaptığımız kanuni düzenlemelerle yeni açılan tesisler direkt üçüncü aşamadan açılıyor. Yeni açılanlar zaten sisteme uygun başlıyorlar."Avrupa'dan gelen turistte ürün çeşitliğine odaklandıklarının bilgisini veren Bakan Ersoy, "Almanya'da bisiklet turlarıyla ilgili çalışmalarımızı da hazırladık. Özellikle buradaki bisiklet federasyonuyla birkaç yıldır yoğun çalışma içindeyiz ve buradaki Avrupa bisiklet destinasyonlarına Türkiye rotalarını eklemeye başladık. Oradan da yoğun bir şekilde talep alıyoruz. Bugün de aslında burada Alman milli takımından bir sporcunun bir etkinliği olacak" dedi.BU yıl 165 ülkeden 5 bin 500'den fazla firmanın yer aldığı fuarda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda organize edilen GoTürkiye standında, 100 numaralı alanda yer aldı. 747 metrekarelik pavilyonunda, 47 kuruluş yer aldı. SABAH'ın fuara özel hazırladığı, Türkiye turizmini sayfalarına taşıdığı ve Alman Die Welt gazetesi ile dağıtımını yaptığı ek fuara katılan yerli-yabancı turizmciler tarafından ilgiyle okundu.Türkiye'nin Almanya'da erken rezervasyonlarda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleştiğinin aktarılması üzerine Ersoy, şunları kaydetti: "Tabi biz çok yoğun tanıtım yapıyoruz ve karşılığını alıyoruz. Türkiye ürün çeşitliliğine gitti ve artık tek ürünle çıkmıyor. Herkesin zevkine, keyfine uygun ürünleri de piyasaya sürmüş durumdayız. Bütün bunlar sağlandığı için Türkiye özellikle Almanya pazarında parlayan yıldız. Özellikle Almanya ve İngiltere pazarlarında güçlü büyüme ivmesini göreceğiz."